LHJMQ : Halifax creuse son avance 3-1 dans la série contre Moncton

Mathis Rousseau a fait 25 arrêts et les Mooseheads d’Halifax ont battu les Wildcats de Moncton 3-0, jeudi, prenant les devants 3-1 dans cette série de deuxième tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Mathieu Cataford a récolté un but et une passe. Il a fait mouche au premier tiers avant d'être complice du but d'Alexandre Doucet, tôt en deuxième période.

L'espoir des Predators, Zachary L'Heureux, a complété le score.

Le cinquième match aura lieu dimanche après-midi, à Halifax.

Jacob Steinman a bloqué 31 tirs pour les Wildcats.

Le Phoenix de Sherbrooke, les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau ont déjà leurs places en demi-finales.