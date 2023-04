Le député Han Dong poursuit Global News pour diffamation et réclame 15 millions $

Le député Han Dong réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Global News pour des articles alléguant qu'il était un participant « conscient » à un réseau d'ingérence étrangère soutenu par Pékin.

M. Dong accuse Global News d’avoir publié des articles faux, malveillants, irresponsables et diffamatoires .

La déclaration, fournie par l'équipe juridique de M. Dong, accuse Global d'avoir publié une série d'histoires fausses, malveillantes, irresponsables et diffamatoires au sujet du député.

Le mois dernier, Global a publié un article alléguant que le député libéral avait conseillé à un diplomate chinois de haut rang en février 2021 que Pékin ne devrait pas libérer Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Canadiens détenus par la Chine à l'époque.

Michael Spavor, à gauche, et Michael Kovrig ont été libérés en septembre 2021. (Photo d'archives) Photo : (Colin Hall/CBC, Chris Helgren/Reuters)

L'article cite deux sources anonymes de la sécurité nationale qui ont allégué que M. Dong avait dit au consul général de Chine Han Tao à Toronto que la libération des hommes profiterait aux conservateurs.

Dans un article de février, Global News a cité des sources anonymes qui alléguaient que des responsables de la sécurité nationale avaient livré un compte-rendu urgent aux hauts collaborateurs du bureau du premier ministre Justin Trudeau en 2019 les avertissant que l'un de leurs candidats faisait partie d'un réseau d'ingérence étrangère chinoise .

La poursuite indique que les deux articles sont faux et diffamatoires et que Global a agi de manière irresponsable dans ses reportages.

Ces allégations ont été faites par des sources anonymes dont la crédibilité et la fiabilité ont été supposées, plutôt que vigoureusement attestées , indique le communiqué. Il indique également que Global n'a pas fourni suffisamment de contexte sur les emplois ou l'ancienneté des sources.

Le député a quitté le caucus libéral

Le député Han Dong a envoyé à Global Newsun avis de diffamation, demandant sa rétractation et des excuses.

Le député Han Dong a quitté le caucus libéral pour siéger en tant qu'indépendant, affirmant qu'il travaillerait pour laver son nom. Il nie les allégations selon lesquelles il avait agi contre la libération des deux Michael.

Le document juridique nomme un certain nombre de journalistes de Global, dont l'auteur des deux articles en question. M. Dong demande également que les articles et les diffusions associées soient retirés et supprimés du site Web de Global.

Les accusés… ont détruit par malveillance la réputation et la carrière durement gagnées de Han Dong et l’ont exposé ainsi que sa famille à une campagne de messages haineux et de menaces , indique la déclaration.

M. Dong a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait d'intenter une action en justice contre Global. Sonia Verma, rédactrice en chef de Global News, a alors déclaré que Global est régi par un ensemble rigoureux de principes et de pratiques journalistiques. Nous sommes très conscients de l'intérêt public et de la responsabilité légale de cet important reportage sur la responsabilité .

Un porte-parole de Global a déclaré jeudi qu'il ne commentait pas la poursuite.

D’après un texte de Darren Major, de CBC