Caribous : Alliance forêt boréale veut être consulté avant le dépôt du plan de protection

L’organisme, qui représente des communautés forestières et des syndicats du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, a fait appel au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette, par voie de communiqué jeudi. Il aimerait qu'une proposition de la stratégie soit présentée pour consultation.

Selon le président de l’organisme, Yanick Baillargeon, le ministre avait promis lors de son passage à Roberval en mars que les groupes d’intérêt, incluant notamment les communautés autochtones et des groupes environnementalistes, seraient consultés avant la présentation officielle.

Il n'y a toujours pas de scénarios qui ont été présentés parce que ces scénarios-là doivent être présentés dans des consultations. Puis la fin juin arrive vite. Ils ont 60 jours pour faire des consultations, puis en ce moment on n'a toujours pas de proposition. Donc on commence à être inquiet, puis d'un côté comme de l'autre, je pense qu’il faut absolument que ça soit rendu public le plus rapidement possible pour qu'on puisse justement intervenir si besoin il y a , a dit en entrevue à Radio-Canada celui qui est également préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

Yanick Baillargeon, président d’Alliance forêt boréale Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Une demande a été logée par Radio-Canada auprès du ministère pour savoir si de telles consultations étaient planifiées ou avaient été promises.

Le regroupement dit craindre qu’Ottawa mette à exécution sa menace de recourir à un décret pour protéger l’espèce menacée dans la province si le plan de Québec est jugé insuffisant.

AFB plaide que l’espèce menacée peut être protégée, au même titre que les emplois de l’industrie forestière.

Récemment, le regroupement a été accusé d’adopter seulement les positions de l’industrie forestière, alors que son financement provient de Québec.

Moins confiant depuis la scission

Par ailleurs, Yanick Baillargeon se dit plus inquiet par rapport au résultat final depuis que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a été scindé, lors de la nomination du conseil des ministres en octobre dernier, et que c’est dorénavant le ministère de l’Environnement qui prépare la stratégie de protection.

Là on contrôle l'habitat dans un des ministères, puis on contrôle l'espèce dans l'autre ministère. Donc là ils vont venir s'entrechoquer, c'est clair. Ils ne s'entendront pas sur tous les points. Donc c'est pour ça que nous, on est inquiet , a-t-il commenté.

Les ministres de l'Environnement, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ont participé à une conférence de presse commune récemment à Tadoussac. Photo : Radio-Canada

Rappelons que la demande de séparer les entités de la Forêt, dont les fonctionnaires attribuent les droits de coupe, de ceux de la Faune, qui ont pour mandat de protéger les espèces, se trouvait notamment dans le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards déposé en août dernier. De nombreux organismes environnementaux allaient en ce sens, car ils estimaient que l’ancien MFFP favorisait trop souvent l’industrie forestière. C’est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) qui gère maintenant les droits de coupe.

Un nouveau régime forestier demandé

Par ailleurs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) avaient aussi interpellé le gouvernement du Québec par rapport à la forêt. Les deux organismes ont appelé Québec, dans un communiqué conjoint publié mercredi, à réviser le régime forestier actuel afin qu'il s'opère dans une approche axée sur le développement régional.

Parmi les points notés, les entreprises représentées par le CIFQ aimeraient pouvoir avoir une meilleure prévisibilité quant au bois qu’elles peuvent récolter.

Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet