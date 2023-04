Le nouveau bâtiment de l’École Citadelle est inauguré à Legal

Plus de huit mois après le début de la rentrée scolaire, l’école francophone Citadelle à Legal, au nord d’Edmonton, a eu droit à une soirée d’inauguration officielle jeudi. Le nouveau bâtiment remplace le couvent presque centenaire qui servait auparavant d'école.

L’école catholique, qui accueille des élèves de la maternelle à la 9e année, possède maintenant son propre gymnase, une bibliothèque, une salle de cuisine et une salle de science.

Cela nous permet d'avoir les mêmes choses que [...] les écoles anglophones et les écoles d'immersion, alors c'est vraiment spécial d'avoir ce bâtiment , explique Lise Gialet, enseignante à l’École Citadelle.

« C’est quelque chose dont on peut être fiers en tant que groupe minoritaire francophone. » — Une citation de Lise Gialet, enseignante à l’École Citadelle

Dans notre ancien bâtiment, notre Internet, notre wifi, tout ce qui était côté technique, était très daté et fonctionnait rarement. Maintenant, on peut avoir 30 élèves sur des [ordinateurs portables] en même temps, puis tout le monde est capable de bien travailler! , illustre l’enseignante.

La soirée d'inauguration officielle de l'École Citadelle s'est déroulée dans le gymnase de la nouvelle école. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Auparavant, les élèves devaient louer une salle du Centre communautaire Centralta pour suivre leurs cours d’éducation physique. Lorsque la salle était louée pour une autre occasion, les cours ne pouvaient pas avoir lieu.

C’est à nous maintenant, alors les enfants peuvent l’utiliser quand ils le veulent , indique Michelle Préfontaine, qui siège au conseil de parents de l’école.

Les élèves de l'École Citadelle peuvent suivre des cours de cuisine dans des installations modernes. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Les élèves sont aussi satisfaits de leur nouvel établissement, et surtout de leur nouveau gymnase.

J’aime vraiment cette nouvelle école , résume Addison Keenan. On a plus d’espace pour travailler , ajoute-t-elle. Ça me fait sentir à la maison quand je viens ici à l’école , conclut Isaac Pelletier.

Avec les informations de Joëlle Bouchard