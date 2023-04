Pas de redevance touristique avant 2024 aux Îles-de-la-Madeleine

Un projet de règlement, visant à faire payer 30 $ à tous les visiteurs de 13 ans et plus qui séjournent dans l’archipel, avait été adopté à l’automne dernier.

La Communauté maritime avait alors indiqué que la perception de cette redevance débuterait une fois le règlement adopté et que 2023 allait être une année transitoire.

Mais, même si la Municipalité aurait bien eu besoin de cet apport financier, estimé à 1,5 million de dollars, le président de la Communauté maritime des Îles et maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette ne veut pas précipiter les choses.

Il explique que les élus veulent prendre le temps de s’entendre avec les transporteurs, notamment la CTMA , sur les modalités entourant la perception de la redevance avant d’aller plus loin.

On ne veut pas imposer à qui que ce soit et on veut surtout le faire dans le respect de nos partenaires, donc ça prend le temps que ça prend pour bien s’asseoir et d’expliquer et les discussions vont bien avec les principaux transporteurs , ajoute-t-il.

Dans le projet de règlement, le prélèvement de la redevance est prévu auprès des transporteurs aériens et maritimes au moment de l’achat d’un billet d’entrée sur l’archipel.

Pour l’instant, c’est un projet de règlement qui est en vigueur, le temps qu’on puisse faire nos devoirs et attacher toutes les petites subtilités techniques et opérationnelles que demande l’application d’un tel règlement , indique le maire.

Antonin Valiquette est maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« Les visiteurs pour 2023 ont, en très grande majorité, déjà réservé leur passage, donc même si on adoptait le règlement à la prochaine séance du conseil municipal de mai ou de juin, il n’y aurait pas d’effet immédiatement. » — Une citation de Antonin Valiquette, président de la Communauté maritime des Îles

M. Valiquette fait valoir que les discussions avec les différents partenaires impliqués dans ce projet vont bon train.

Antonin Valiquette ajoute qu’il vise une adoption finale de la réglementation à l’automne 2023 ce qui reporte l’application de la redevance à la saison touristique de 2024.