Une activité de partage de cultures au CFP du Grand-Fjord

Sous forme de kiosques, les visiteurs pouvaient goûter des plats traditionnels, découvrir des façons de faire et en apprendre un peu plus sur la richesse de la culture des différents exposants, le tout à l'initiative du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay qui voulait donner la parole aux nouveaux arrivants.

Ainsi, ils étaient nombreux et de tous âges à la cafétéria du CFP pour cette première. La découverte de l'autre était à l'avant-plan.

Ilham Hamou, une Marocaine arrivée au Québec depuis un an et demi, était bien heureuse de partager sa culture.

Je vais vous présenter des vêtements traditionnels du Maroc et aussi l'alphabet arabe , lançait-elle jeudi.

Un autre étudiant étranger, Marius Miran Ymele Tchoffo, faisait part de sa réalité.

Aujourd'hui, je vais vous présenter le mariage en Afrique, je vous dis comment le mariage en Afrique se passe , a illustré ce Camerounais au Québec depuis six mois.

Une semaine sur la diversité

L'activité marquait le point culminant de la semaine sur la diversité. En tout, ce sont 200 étudiants qui ont travaillé sur les 25 kiosques. Les organisateurs promettent que l'événement reviendra l'année prochaine.

Pour les organisateurs, cette journée était aussi un moyen de poser un geste concret auprès de cette catégorie d'étudiants qui depuis cinq ans est de plus en plus présente.

Régis Lavoie est le directeur des Services éducatifs au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

On accueille des élèves issus de l'immigration à partir du primaire jusqu'en formation professionnelle. Pour donner un ordre de grandeur, c'est tout près de 200 élèves maintenant qui fréquentent l'ensemble de nos établissements pour lesquels nous devons offrir des cours de francisation et d'intégration. Ce qu'on perçoit c'est toute la richesse et la diversité qu'on a dans nos établissements , a expliqué Régis Lavoie, directeur des Services éducatifs du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Parmi les exposants, beaucoup suivent les cours de francisation. Il s'agit d'un double défi pour ces étudiants qui doivent travailler une partie de la journée en plus d'apprendre une nouvelle langue.

Honnêtement, je pense que le fait de venir en francisation aide l'intégration parce qu'ils se réunissent entre cultures, comme on peut le voir aujourd'hui. Lorsque le français débloque, je pense que l'aisance et le bonheur d'être ici débloquent aussi , a raconté Sarah-Kim Gagnon, enseignante en francisation.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque