Le réalisateur vedette Quentin Tarantino a été invité par la Quinzaine des cinéastes – une section parallèle du Festival de Cannes – à participer à un « évènement spécial », le 25 mai prochain, au cours duquel il présentera « un film surprise » et discutera de son amour du Nouvel Hollywood.

Dans un communiqué publié jeudi, la Quinzaine établit un parallèle entre sa propre vocation et l’esprit rebelle du cinéaste de 60 ans, qui a remporté une Palme d’or à Cannes en 1994 grâce à son deuxième long métrage, Pulp Fiction.

En 1969, à Cannes, naissait la Quinzaine des réalisateurs [rebaptisée en 2022 Quinzaine des cinéastes], contre-programmation d'œuvres libres et venues de tous les horizons , peut-on y lire.

En 1969, en Californie, une nouvelle génération de cinéastes s'insurgeait contre le vieil Hollywood. Quentin Tarantino vient d’en livrer une passionnante analyse dans un essai critique sur le cinéma des années 70.

La Quinzaine fait ici référence au deuxième livre publié par le réalisateur, Cinéma spéculations, récemment paru en version française chez Flammarion. L'ouvrage a fait l’objet d’une classe de maître donnée par Quentin Tarantino au Grand Rex de Paris le mois dernier.

Ce recueil est composé d’analyses singulières de films américains des années 1970 réalisés par des figures hollywoodiennes émergentes comme Brian De Palma et Martin Scorsese, ainsi que par leurs précurseurs Sam Peckinpah ou Don Siegel, soudainement plongés dans la contre-culture.

L'événement de Paris a par ailleurs été marqué par l’annonce officielle du 10e et dernier film de Quentin Tarantino, intitulé The Movie Critic, un long métrage dont l’intrigue se déroule en 1977 et dont le tournage devrait commencer cet automne.

La 55e Quinzaine des cinéastes aura lieu du 17 au 26 mai. Nous avons choisi de vous présenter 30 films qui, par leur langue unique, incarnent un esprit de résistance à toute forme d’idéologie et de discours dominant , a écrit l’organisation dans un communiqué mardi, à l’occasion du dévoilement de sa sélection.

