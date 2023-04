Parmi les migrants clandestins qui vont du Manitoba aux É-U., 7 sur 10 sont mexicains

Selon les données du Service des douanes et de la protection des frontières américaines, entre le mois d’octobre 2022 et mars 2023, 70 des 100 migrants clandestins qui ont tenté d’entrer aux États-Unis depuis le Manitoba sont des Mexicains.

Ce chiffre n’inclut pas les hommes secourus mardi. Les autorités américaines ont précisé que, parmi ces neuf personnes qui ont tenté de se rendre illégalement aux États-Unis depuis le Manitoba, sept sont des Mexicains.

L’agent de la patrouille frontalière, David Marcus, note que beaucoup tentent de fuir la violence dans leur pays d’origine.

Selon l’avocat en immigration Deepak Ahluwalia, ceux qui tentent cette traversée illégale du Canada vers les États-Unis ont plus d’argent que ceux qui tentent d’entrer par le sud du pays.

Les passeurs demandent souvent trois à cinq fois plus pour cet itinéraire, qui est évidemment non seulement plus long, mais aussi beaucoup plus compliqué , explique Me Ahluwalia.

Passer à tout prix

L’avocat en immigration Deepak Ahluwalia pense que les migrants clandestins sont victimes des passeurs. Ils cherchent jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un qui leur dise "D’accord, je peux vous aider". Ils ne savent pas nécessairement qui est cette personne. […] ils sont prêts à jouer le tout pour le tout , constate l’avocat.

Il ajoute que les passeurs n’agissent pas dans l’intérêt de ces personnes.

L’avocat de Toronto Ali Esnaashari, qui a déjà représenté des Mexicains en détention, souligne que beaucoup ne mesurent pas le danger de la traversée.

Beaucoup d’entre eux ne savent pas nécessairement comment ils vont passer la frontière. Ils ne savent pas si quelqu’un les conduit. Ils ne savent pas s’ils traversent la frontière à pied , mentionne-t-il.

Beaucoup d’entre eux sont déposés à la frontière et on leur dit de marcher, et vous savez, qu’est-ce qu’ils vont faire à ce moment-là ? Ils doivent marcher. Ils n’ont pas d’autre choix , ajoute l’avocat.

Obligation de visa

Sous le gouvernement conservateur de Steven Harper, en 2009, le Canada a imposé une obligation de visa aux Mexicains afin de limiter le nombre de faux demandeurs d’asile.

En 2013, l’ambassadeur du Mexique au Canada, Francisco Suarez, a déclaré que son pays était en colère contre le gouvernement Harper à cause du maintien de l’obligation de visa.

Le gouvernement fédéral de l’époque n’a cependant pas cédé.

Un haut fonctionnaire a déclaré à CBC /Radio-Canada que les restrictions ont permis de réduire les fausses demandes d’asile d’environ 85 % .

Mais suite aux pressions exercées par le Mexique, Justin Trudeau a levé l’obligation de visa en 2016.

Avec les informations de Brittany Greenslade