La polyvalente de Shediac a maintenant son propre studio professionnel de cinéma

L’école Louis-J.-Robichaud inaugure son studio de cinéma ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure de pointe - Acadie L’école Louis-J.-Robichaud inaugure son studio de cinéma. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

C’est un projet en préparation depuis quelques années qui s’est concrétisé. Il s’agit d’un studio de qualité professionnelle d’une valeur de 140 000 dollars.

On y retrouve notamment un grand écran vert, qui permet de remplacer l’arrière-plan au montage par n'importe quelle image ou vidéo désirée comme fond d'écran, tout en facilitant le découpage des silhouettes au premier plan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'écran vert fait 37 pieds sur 19 pieds, selon Jean-Pierre Desmarais, le directeur du studio CEAM. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Au Centre d’excellence en arts médiatiques ( CEAM ), la priorité est les élèves de l’école secondaire, mais toute la communauté aura accès à l’espace. Selon Jean-Pierre Desmarais, le directeur du Centre d’excellence en arts médiatiques, ce genre de studio peut coûter 1000 $ l’heure à louer à Montréal, mais seulement 100 $ l’heure à Shediac.

Une dizaine d’étudiants sont présentent inscrits à un nouveau cours optionnel, intitulé Initiation en arts cinématographiques. Les étudiants s’initient à tout ce qui touche au film : le langage cinématographique, les mouvements de caméra, le son, l’éclairage, le décor et les accessoires.

On a fait beaucoup de théorie , explique Rémi Robichaud, qui enseigne le cours. Maintenant, on est dans le côté pratique. Les jeunes doivent réaliser leur propre film et on doit faire un film collectif, de classe, ensemble.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ophélie Boudreau, Alexa Bourgeois et Liam Doucet, dans le studio de cinéma de l'école Louis-J.-Robichaud, jeudi. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Ophélie Boudreau explique avoir sauté sur l’occasion de s’inscrire lorsqu’elle a appris qu’un tel cours était créé à son école. En plus d’apprendre à créer elle-même, son expérience de cinéphile a été enrichie par ce qu’elle a appris jusqu’à maintenant, dit-elle. C’est intéressant d’apprendre les petites choses que tu ne penses jamais , souligne l’étudiante.

J’ai commencé à apprécier plus l’effort qui est mis dans les films , raconte Liam Doucet, un autre élève. Il apprécie la chance de pouvoir utiliser un équipement de grande qualité à son école, ce qui serait difficile autrement. Moi, j’ai pas une caméra de 6000 $ chez nous , dit-il.

Les jeunes avant tout

Pour les jeunes, les possibilités sont énormes , a déclaré jeudi Michelle Bertin, la directrice de l’école Louis-J.-Robichaud.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jean-Pierre Desmarais (à gauche), le directeur du Centre d’excellence en arts médiatiques, et l'enseignant Rémi Robichaud (à droite), jeudi. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Elle y voit un outil de premier plan pour mobiliser les élèves. On veut développer les compétences des élèves. On veut leur faire vivre leur passion. On veut qu'ils aient du plaisir à l'école. On veut qu'ils soient actifs à l'école , dit la directrice.

La technologie occupe une grande place pour les jeunes. Pour les élèves, c'est leur monde dit-elle. Ça répond à leurs besoins, et ça répond aux jeunes de 2023.

Dans le passé, ça pouvait être un projet papier ou ça pouvait être peut-être une présentation orale. Maintenant, c'est un film ou c'est un documentaire, ou c'est un clip. C'est une autre façon de démontrer des apprentissages. On le voit dans tous les cours, ce n'est pas juste dans un cours d'art cinématographique. Ça peut être un cours de cuisine professionnelle, que les élèves font des démonstrations de techniques , explique Michelle Bertin.

Les jeunes sont créatifs , s’enthousiasme l’enseignant Rémi Robichaud. On n'a pas les budgets d'Hollywood, mais on peut faire des choses impressionnantes avec un studio comme ça.

D'après le reportage d'Anne-Marie Parenteau et l'émission L'heure de pointe Acadie