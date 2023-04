Starship a explosé parce qu’on voulait qu’elle explose, dit un scientifique de Mégantic

La fusée de SpaceX, appartenant à Elon Musk, a connu un premier test jeudi depuis la base spatiale de Starbase, au Texas. C'est la fusée la plus grande jamais construite.

La raison derrière [l'explosion], c'est que visiblement, on voyait la fusée culbuter sur les images, et donc on en avait perdu le contrôle, pour éviter qu'elle se retrouve au-dessus de régions habitées et qu'elle cause des dommages, précise le communicateur scientifique, de passage au Téléjournal Estrie.

Guillaume Poulin soutient que ce genre de test permet à SpaceX de recueillir des données pour ensuite parfaire la fusée.

Le communicateur scientifique à l'ASTROlab du parc du Mont-Mégantic, Guillaume Poulin. Photo : Radio-Canada / Capture écran Téléjournal Estrie

Il ajoute que si la fusée n'avait pas explosé, le haut de la fusée se serait détaché et aurait fait une orbite complète autour de la terre.

Et là on aurait pu tester une autre étape importante pour ce vaisseau-là et c'est de revenir dans l'atmosphère et de résister aux hautes températures causées par la friction avec l'air, estime M. Poulin.

Aller sur la lune, puis sur mars

Le but ultime de cette fusée est d'envoyer des humains sur mars ainsi que sur la lune, rappelle le scientifique.

« À la base, c'est un programme, extrêmement, extrêmement ambitieux, parce qu'on veut faire non seulement la fusée la plus puissante et amener parfois des centaines de tonnes de matériel en orbite autour de la terre à chaque fois, mais on veut aussi faire un véhicule qui est 100% réutilisable, et ça, ça ne s'est jamais fait auparavant. » — Une citation de Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROlab du parc du Mont-Mégantic