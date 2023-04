La route 382 rouverte entre Belleterre et Latulipe

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé, jeudi en fin de journée, la réouverture de la route 382 entre Belleterre et Latulipe-et-Gaboury, au Témiscamingue.

Le ministère explique avoir procédé à l’installation d’un ponceau temporaire au cours des derniers jours afin de permettre la circulation en alternance, à l’aide de feux de circulation, d’ici la réalisation de travaux permanents prévus au cours de l’été prochain.

Rappelons que lundi dernier, une portion d'environ 20 mètres de la route 382 a été sectionnée par la forte crue des eaux dans le secteur, à 8 km de l’intersection de cette route et du chemin de Moffet-Latulipe.

Le courant avait emporté, lundi dernier, une partie de la route qui relie Belleterre à la municipalité de Latulipe-et-Gaboury. Photo : gracieuseté : Michel Boyer

Le MTQ remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur collaboration en les invitant à consulter Québec 511  (Nouvelle fenêtre) avant de prendre la route, « un outil pratique pour connaître les entraves en cours et à venir et les avertissements en vigueur ainsi que pour planifier adéquatement leurs déplacements ».