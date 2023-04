Skagway, en Alaska, célèbre la reprise de contrôle de ses installations portuaires

Le maire de Skagway, Andrew Cremata, dit qu'il s’agit d’un moment historique. Devant plus d’une centaine de résidents de la municipalité rassemblée pour l’occasion, il explique que l’entente d’exploitation originale du port a été signée pour la première fois en 1968.

Le maire de Skagway, Andrew Cremata, espère que la reprise de contrôle du port permettra la création de plusieurs emplois pour les résidents. Photo : Virginie Ann/CBC

Aujourd’hui, nous dédions le port de Skagway à vous, chacun et chacune de ses résidents. Il vous appartient. Chérissez-le. Nous nous sommes battus pour ça. Vous le méritez. Aujourd’hui, nous faisons l’histoire , a lancé le maire à la fin de son discours.

Depuis un demi-siècle, le port américain, situé à un peu plus de deux heures de route de Whitehorse, constitue le seul point d’exportation des minerais du Yukon et l’accès le plus rapide à l’océan Pacifique et aux marchés internationaux pour les minières du territoire.

Un nouveau quai modernisé

À la mi-mars, le dernier bateau de transport du minerai a quitté le quai industriel. Au moment où commence la saison des croisières, celui-ci pourra accueillir les bateaux touristiques jusqu’à la fin de la saison. Après cela, les travaux de construction débuteront pour construire un nouveau quai multifonctionnel.

Selon les plans, celui-ci devrait à la fois être en mesure d’accueillir les plus gros bateaux de croisière et de continuer à permettre aux minières d’y exporter leur minerai.

Le port de Skagway est un point d'accès stratégique qui permet au Yukon d'être connecté à l'océan Pacifique. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Ce projet souligne vraiment les relations étroites que nous avons avec nos voisins du nord et notre vision commune à poursuivre ce partenariat qui bénéficie aux communautés des deux côtés de la frontière , soutient la directrice du port de Skagway, Cody Jennings.

Pendant la durée des travaux, les minières yukonnaises, notamment la mine Minto, qui utilisait les installations portuaires jusqu'à tout récemment, n’auront plus accès au quai de Skagway et devront trouver une solution de rechange pour sortir leur minerai du territoire.

Une collaboration importante pour le Yukon

Clairement, il s’agit d’un moment important pour Skagway, mais je pense que ce nouveau port est aussi un moment important pour le Yukon et pour Whitehorse , souligne la mairesse de la capitale yukonnaise, Laura Cabott, présente pour l’occasion.

Au début du mois de mars, le gouvernement du Yukon et la municipalité alaskienne sont d’ailleurs parvenus à un accord préliminaire d’un peu plus de 17 millions de dollars afin de garantir l’accès au port pour les entreprises du territoire, et ce, pour une durée de 35 ans.

Je pense que cela va continuer à être positif pour Skagway de reprendre ce contrôle, mais il y a aussi des négociations en cours pour déterminer la participation du Yukon afin d’y faire transiter le minerai hors du territoire , indique Laura Cabott.

Elle souligne aussi l’importance, pour le port, de soutenir autant l’industrie touristique que l’industrie minière, deux secteurs économiques déterminants pour le territoire.

Avec les informations de Virginie Ann