Un projet de près de 100 M$ déposé pour un complexe sportif à Saguenay

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, confirme qu’un projet de complexe sportif d’un peu moins de 100 M$ en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Chicoutimi a été déposé auprès de la ministre régionale, Andrée Laforest. Plusieurs éléments doivent cependant être réajustés avant un dépôt final.

Les trois partenaires demandent que le projet soit financé par Québec. Dans la mouture actuelle, ils ne s’engagent pas à injecter de sommes.

Le projet viendrait solutionner plusieurs manques d’infrastructures sportives à Saguenay.

Il a été présenté lundi lors d’une rencontre avec la ministre régionale, Andrée Laforest, où se trouvaient les représentants de l’ UQAC , du Cégep de Chicoutimi et de Saguenay.

En fait, ce qui a été déposé, c'est vraiment dans le secteur de l'université, en collaboration avec tout le monde, mais vraiment sur les terrains de l'université, donc effectivement, une piscine ainsi qu’une grande glace pour les Comètes, le patinage artistique, aussi un gymnase, mais également des salles d'entraînement supplémentaires , a expliqué la mairesse de Saguenay, à l’occasion d’une entrevue accordée à l’émission Place publique, en précisant qu’initialement le projet ne devait pas être discuté publiquement.

En décembre dernier, Radio-Canada dévoilait qu’un tel assemblage se préparait.

On parle peut-être environ d’un petit peu moins que 100 millions. Vous comprendrez que nous, on s'est fait dire qu'il y avait un engagement, puis qu'il y avait de l'argent, donc clairement qu'on a déposé un projet. Donc, je vous dirais qu’on va faire les corrections qui nous ont été demandées, puis on déposera le projet final à Mme Laforest dans trois semaines , a-t-elle ajouté.

Des changements

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le projet déposé initialement regroupait tous les équipements derrière le Pavillon sportif de l’ UQAC , au nord du terrain de football. Lors de la rencontre de lundi, la Ville aurait d’abord proposé de déplacer la glace additionnelle du côté du centre Georges-Vézina, en plus de la rénovation de l’aréna actuel. Par la suite, la ministre Laforest aurait insisté pour construire une passerelle, pour laquelle des partenaires privés seraient prêts à investir, vers l’autre côté du boulevard Saguenay, où irait la piscine. Ce sont donc tous ces éléments qui devront être revus avant un dépôt final.

La rénovation du centre Georges-Vézina, où évoluent les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), comprendrait de nouvelles bandes pour répondre aux normes du circuit.

Le centre Georges-Vézina serait rénové. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Julie Dufour a aussi ajouté que le premier ministre du Québec, François Legault, aurait réservé un montant. Le projet ne serait pas financé par le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Madame la ministre a été claire devant tout le monde que le premier ministre s'est engagé à lui réserver des sommes à elle. Donc après ça, on verra la suite après, après la fin du dépôt , a-t-elle indiqué sans donner de montant.

Une déclaration d'Andrée Laforest mercredi

Mercredi, une déclaration écrite d’Andrée Laforest avait été envoyée à Radio-Canada.

Ma priorité depuis des années est le développement de nos infrastructures sportives à Saguenay. J’entends qu’il y a des besoins criants pour des bassins d’eau et une nouvelle patinoire. Je crois que l’on doit tenir compte des besoins de la population et de ceux de la Ville de Saguenay. Depuis le début, je travaille en collaboration avec la mairesse Julie Dufour pour que le projet de complexe sportif progresse. [...] Il me faut maintenant des demandes concrètes des autorités , avait indiqué Andrée Laforest.

Avec les informations de Myriam Gauthier et Michel Gaudreau