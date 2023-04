L’exclusion du concombre de mer de la liste Fourchette bleue fait des mécontents

L’organisation Fourchette bleue publiait au début du mois d’avril sa plus récente liste des espèces marines du Saint-Laurent à valoriser . Bien qu’il s’y trouvait l’an dernier, le concombre de mer n’y figure plus cette année.

Au nom des détenteurs de permis à travers le Québec, dont font partie quatre communautés autochtones, ainsi que des industriels de la transformation de cette ressource, en l’occurrence la Poissonnerie de Cloridorme, l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Wolastoqey (AGHAMW) exprime son désaccord face à l’exclusion de l’espèce sur la liste 2023.

Au mois de février, Fourchette bleue a consulté l’industrie et les associations pour annoncer leur modification de statut pour cette année et dans la liste qui nous avait été envoyée, il n’y avait pas de modification au niveau du concombre de mer […] son statut apparaissait même comme recommandé pour réintégrer la liste une fois de plus , affirme la directrice générale de l’ AGHAMW , Catherine Lambert Koizumi.

« C’est certain que quand on a vu le retrait, on a eu une surprise au sein de notre groupe de travail. » — Une citation de Catherine Lambert Koizumi, directrice générale de l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Wolastoqey

Désaccord sur l’exclusion du concombre de mer de la liste Fourchette bleue ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Désaccord sur l’exclusion du concombre de mer de la liste Fourchette bleue. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Au moment du dévoilement de la liste 2023, la directrice générale du musée scientifique Exploramer, qui est derrière la certification Fourchette bleue, Sandra Gauthier, expliquait ce retrait par une volonté d’attendre une évolution des techniques de pêche du concombre de mer.

La liste des espèces marines valorisées par Fourchette bleue en 2023 compte 14 espèces de poissons, 15 fruits de mer, 2 mammifères et 15 variétés d’algues. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La pêche au concombre de mer peut se faire avec l’utilisation d’une drague ou à la main, par plongée sous-marine.

Mme Gauthier avait alors indiqué que les fonds marins écopaient de la pêche à la drague et que seulement quelques pêcheurs pratiquaient la cueillette à la main, ce qui expliquait le retrait momentané de l’espèce pour cette année.

Catherine Lambert Koizumi comprend que le concombre de mer a été retiré en raison des techniques de dragage utilisées pour le pêcher.

Bien qu'elle convienne que le dragage n’est pas le moyen parfait, Mme Lambert Koizumi espère néanmoins que Fourchette Bleue changera son fusil d’épaule, compte tenu des efforts déployés pour minimiser les impacts de la pêche à la drague sur les fonds marins.

Depuis 2013, on a des groupes de travail qui font des suivis post-saison de pêche justement à évaluer les impacts à court, moyen et long terme de la drague […], et pour identifier les actions les plus importantes pour assurer la pérennité de cette pêche-là et une gestion durable et éventuellement aller avec une écocertification , affirme la directrice générale.

Elle indique qu’un suivi scientifique est effectué selon les résultats des données recueillies au fil des saisons de pêche.

Il y a encore beaucoup à apprendre, mais il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits par les titulaires de permis et l’industrie pour trouver des engins qui auront moins d’impact sur les fonds , précise-t-elle.

Mme Lambert Koizumi donne l’exemple notamment de l’ajout de pièces rotatives aux engins de pêche ou encore la diminution de la largeur de ceux-ci pour réduire leur poids sur les fonds marins.

Elle estime également que la cueillette par plongée sous-marine n’est pas non plus une panacée.

La plongée sous-marine se fait à des plus petites profondeurs et est beaucoup plus risquée et aussi, moins rentable parce que c’était des petits concombres, tout près de la taille minimale, que les plongeurs étaient capables d’aller chercher. En prélevant les jeunes concombres avant qu’ils aient l’occasion de contribuer à la régénération des stocks, ce n’est pas si bon que ça pour la population [de concombre de mer] , explique-t-elle.

Catherine Lambert Koizumi estime qu’une discussion serait souhaitable.

Au moment de publier ce texte, il n’a pas été possible de communiquer avec la direction d’Exploramer.