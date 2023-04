La Première Nation Bonaparte poursuit une entreprise portuaire et les gouvernements

La Première Nation Bonaparte poursuit la société de transport maritime Ashcroft Terminal, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral, entre autres, parce que des travaux de construction d'un terminal ferroviaire portuaire auraient détruit et perturbé des lieux de sépulture ancestraux.

La Première Nation affirme également qu'Ashcroft Terminal et les défendeurs l'ont induite en erreur quant à l'ampleur du projet de construction et qu’ils ont failli à leur obligation de consultation. Le projet de construction, situé à un peu plus de 200 kilomètres au nord-est de Vancouver, est toujours en cours.

Kukpi7 Frank Antoine, chef de la Première Nation Bonaparte, indique qu’il s’agit d’un enjeu de longue date en lien avec la culture et les valeurs de la communauté. Nos préoccupations sont avant tout de nous assurer que nos ancêtres ne sont pas plus dérangés et s'ils le sont, [la compagnie portuaire] doit cesser tous les travaux , avance-t-il.

« Il nous appartient de veiller à ce que l'on tienne compte de nos ancêtres avant tout. C'est notre première préoccupation. Nous pourrons ensuite travailler à la mise en place d'un véritable partenariat. » — Une citation de Kukpi7 Frank Antoine, chef de la Première Nation Bonaparte

Un projet sur un possible lieu de sépulture

L'action en justice intentée par la Première Nation Bonaparte affirme que le développement de l'infrastructure ferroviaire pour le port a détruit et perturbé des lieux de sépulture ancestraux.

Selon la Première Nation, le terminal portuaire se trouve sur le site du village historique de la communauté. Ils ont commencé à déplacer des dépouilles un peu partout et à détruire les terres sans véritablement nous dire qu'il y avait des choses qui se passaient , commente Frank Antoine.

La croyance et la pratique selon lesquelles les membres de la Première Nation Bonaparte sont tenus de prendre soin de leurs ancêtres et que les ancêtres prennent soin de leurs descendants vivants sont fondamentales pour la loi et la culture de la Première Nation Bonaparte , indique la poursuite.

Frank Antoine indique qu’en 2021, les membres de la communauté Bonaparte ont organisé une action d'occupation du site du port intérieur d'Ashcroft Terminal. Depuis ce jour, nous avons essayé de nous asseoir et d'avoir des discussions ouvertes et honnêtes avec eux, mais il semble qu'ils ne veuillent pas s'asseoir avec nous. Ils continuent d'aller de l'avant , précise-t-il.

La Première Nation Bonaparte affirme que le terminal portuaire se trouve sur le site du village historique de la Nation et qu'il contient de nombreux lieux de sépulture. Photo : Ashcroft Terminal Ltd.

Consultations et compensations demandées

Dans la poursuite, la Première Nation Bonaparte demande l'arrêt de toutes les activités de construction jusqu'à la conclusion d'un processus de consultation et d'accommodement. Elle demande aussi une indemnisation pour les violations passées de son droit à la consultation et à l'accommodement.

La compensation est évidemment quelque chose que nous voulons , précise Kukpi7 Frank Antoine.

Le chef Frank Antoine déclare qu'une approche basée sur un partenariat avec la communauté pour la construction ferait une grande différence afin que nous ayons l'opportunité de travailler localement sur ce site et qu’[Ashcroft Terminal] ne fasse pas appel à des entrepreneurs extérieurs .

Chris Shubert, directeur général adjoint et directeur commercial d'Ashcroft Terminal, indique qu’Ashcroft Terminal a reçu un avis de poursuite civile le mercredi 19 avril 2023. Nous préparons actuellement notre réponse que nous partagerons dès qu'elle aura été déposée , précise-t-il.

Le gouvernement fédéral de la Colombie-Britannique n'a pas immédiatement commenté l'action en justice. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur une affaire portée devant les tribunaux.

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour et les défendeurs n'ont pas encore répondu à la poursuite.