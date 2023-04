Les Serres Toundra mettront en place deux écrans pour diminuer la pollution lumineuse

Les Serres Toundra iront bel et bien de l’avant avec une série de mesures pour atténuer le halo lumineux qu'elles produisent la nuit. L’entreprise de Saint-Félicien compte munir ses prochaines phases de deux écrans opaques comme le suggérait le chercheur Martin Aubé. Ce ne sera toutefois pas possible de le faire sur les phases existantes.

Les prochaines phases des Serres Toundra seront finalement équipées de deux écrans opaques. En suivant la recommandation du chercheur Martin Aubé, l'entreprise réduira à moins d'un pourcent ses émissions lumineuses dans ses nouvelles installations.

Souvent, les chercheurs arrivent avec des recommandations et dans d’autres industries, des fois, ce n’est pas possible de les mettre en place. Mais nous, on est chanceux, on est capable de le faire. On est vraiment heureux de la situation , a expliqué Éric Dubé, président-directeur général des Serres Toundra.

Adapter la production de légumes

Comme il est techniquement impossible de changer les écrans actuels de la phase un, Éric Dubé évalue la possibilité de remplacer la production de ses concombres par des légumes qui demandent moins de lumière.

Martin Aubé, professeur et chercheur au Cégep de Sherbrooke Photo : Courtoisie, Martin Aubé

La phase 2 sera quant à elle munie d'un seul écran opaque à la fin de la vie utile des écrans actuels, soit dans environ cinq ans. Le chercheur à l'origine de la recommandation, Martin Aubé salue les efforts déployés par l’entreprise.

C’est sûr qu’il faut voir en combien de temps ça va se faire, mais je pense que ça me paraît assez clair qu’il y a une volonté de l’entreprise de régler cette situation-là , ajoute, Martin Aubé, chercheur au Cégep de Sherbrooke.

Caroline Lavoie, qui milite pour la réduction de la pollution lumineuse de l'entreprise, est satisfaite de la situation même si elle espérait jusqu'à tout récemment l'élimination complète de la lumière émise par le complexe.

Caroline Lavoie l'instigatrice du groupe Facebook « Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra ». Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Très fière du chemin parcouru parce qu’il y a un an, les Serres Toundra niaient le fait qu’elles généraient de la pollution lumineuse. Donc, très contente. Encore là, je vais le croire quand ce sera réalisé , a fait valoir Caroline Lavoie, instigatrice du mouvement Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra.

Les Serres Toundra mettront prochainement sur pied un comité de liaison avec la communauté. L'entreprise dit vouloir être plus transparente sur le déroulement futur de ses activités.