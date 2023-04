Titres miniers : Fred Pellerin ajoute sa voix au débat

On est rendus à devoir se claimer nous-même. Est-ce qu’il n’y a pas là quelque chose d’absurde? , lance Fred Pellerin.

Récemment, le conteur a appris, en faisant quelques recherches, qu’une partie de la forêt qui lui appartient avait été claimée, ou plutôt, qu’une compagnie minière avait acheté des droits qui lui permettraient d’explorer le sol à la recherche de minéraux.

C’est un peu à la western, le premier qui est arrivé c’est à lui […] C’est un peu en cowboy que c’est géré. J'appelais et ce qu’on me disait ne me sécurisait pas par rapport à la possibilité d’éventuellement voir des forages et de la prospection chez nous , raconte-t-il.

L’artiste a tout de suite fait une demande pour acheter les titres miniers qui couvrent le reste de son terrain. Sur le site du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec qui répertorie les titres miniers sur une carte, les titres en demande sont identifiés en turquoise.

Je me suis mis à me dire que ce serait beau qu’il y ait une vague de turquoise qui envahisse le territoire [...] et que cette vague-là corresponde à des gestes citoyens, à du monde qui n’ont aucun intérêt dans le forage et la prospection minière, mais qui le font pour protéger leur territoire. Je pense que ça parlerait dans le geste.

Vers une autre mobilisation à Saint-Élie-de-Caxton ?

Je comprends qu’il faut forer et qu’il faut sortir du minerai. On en veut des batteries et on veut du courant et des téléphones, etc., tempère Fred Pellerin. Mais après, on peut se questionner sur la manière de faire cette affaire-là .

Selon lui, il est clair que les compagnies minières passent devant tout et qu’autant les citoyens que les municipalités ont peu de moyens pour protéger leur territoire.

En 2011, un hélicoptère dans le ciel a causé l’émoi dans le village de Saint-Élie-de-Caxton. Il appartenait à une compagnie minière venu faire de l’exploration. S’en est suivie une importante mobilisation citoyenne qui a fait finalement fuir l’entreprise.

Gilbert Guérin suit de près la situation des titres miniers sur le territoire de Saint-Élie-de-Caxton. Photo : Radio-Canada

Le citoyen Gilbert Guérin avait alors mené la bataille. Il estime cependant que les choses ont bien changé depuis. Actuellement, 49 titres actifs couvrent le territoire de la petite municipalité.

On va mettre à jour notre coffre d’outils parce que les lois ont changé en 2013 , explique M. Guérin, qui planche déjà sur la création d’un comité citoyen pour se pencher sur la question, alors que les demandes de titres miniers se multiplient à Saint-Élie-de-Caxton.

La mairesse par intérim, Christiane Forcier appuie cette initiative. Elle doit également participer à une réunion en mai prochain avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Mais d’ici là, je n’ai pas grand réponse , avoue-t-elle. Elle insiste sur le fait qu’il y a beaucoup d’inconnu quant à la gestion des titres miniers et l’exploitation minière en général. La situation l’inquiète.

Quant à Gilbert Guérin, il estime que le gouvernement travaille en silo actuellement. Moi ce qui me dépasse là dedans, c’est qu’il y a une ministre qui consulte, par rapport à une loi qui a suppléance sur les autres lois… Mais il y a plein de lois et de ministères autour qui sont concernés. [...] Madame la ministre fait une belle démarche actuellement, mais si ce n’est pas branché sur les autres ministères, on s’en va sur un cul de sac.

Avec les informations de Julie Grenon