Fin d’exercices surprises de la flotte russe dans le Pacifique

L'armée russe a décrété jeudi la fin d'exercices surprises de sa flotte dans le Pacifique, annoncés la semaine dernière, en plein rapprochement avec la Chine et tensions avec l'Occident.

Ces exercices surprises ont confirmé le haut niveau de préparation militaire de la flotte du Pacifique pour remplir des missions visant à repousser une agression d'un ennemi éventuel , a indiqué le ministère russe de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère précise que plus de 25 000 militaires, 89 avions et hélicoptères, ainsi que 167 navires, dont 12 sous-marins, ont participé à ces manœuvres étalées sur sept jours.

Selon le ministère, la flotte s'est entraînée à repousser des frappes aériennes, à détecter et détruire des sous-marins ainsi qu'à effectuer des tirs de missiles, d'artillerie et de torpilles, lors de manœuvres dans des zones désignées des mers du Japon, d'Okhotsk et de Béring.

Des sous-marins et navires russes se sont également préparés à repousser un potentiel débarquement ennemi sur les îles Kouriles du Sud, toujours revendiquées par le Japon, et sur l'île de Sakhaline, a ajouté le ministère.

Des bombardiers lourds russes ont effectué des vols dans la partie centrale de l'océan Pacifique, en s'entraînant à mener des frappes sur des groupes de navires.

Ces exercices sont intervenus en pleine visite en Russie du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu.

Ce dernier, qui a été reçu dimanche dernier par Vladimir Poutine au Kremlin, a loué des liens très forts entre Moscou et Pékin, qui dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la guerre froide .