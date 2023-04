Meurtre d’un avocat torontois: l’accusée nie l’avoir tué, mais l'accuse de l'avoir ruinée

À Toronto, Anh Chiem témoigne à son propre procès pour le meurtre prémédité de Scott Rosen en 2020 à Toronto. La femme de 64 ans est accusée d'avoir tué, au volant d'une fourgonnette Un-Haul, l'avocat de son ex-gendre qu'elle accusait d'être à l'origine de ses ennuis financiers et ses déconvenues judiciaires.

Dans ses arguments d'ouverture au jury, la défense d'Anh Chiem a affirmé, jeudi, que sa cliente était innocente du meurtre prémédité dont elle est accusée et qu'elle compte le démontrer dans ce procès.

Ma cliente va même témoigner cet après-midi à la barre des témoins alors qu'elle n'est pas obligée de le faire , déclare l'avocate Naomi Lutes.

Me Lutes reconnaît que sa cliente connaissait toutefois des problèmes financiers à la suite d'une transaction immobilière qui a tourné au vinaigre avec son ancien gendre, Peter Voong.

M. Voong et Mme Chiem se disputaient un terrain à Etobicoke sur lequel il avait fait bâtir une résidence. Il disait que son ancienne belle-mère avait renié un accord verbal pour vendre la maison afin d'en partager les profits.

À partir de 2016, une série de poursuites et de contre-poursuites devant la Cour supérieure de l'Ontario auront raison de Mme Chiem, qui sera finalement acculée à la faillite à l'été 2018.

Scott Rosen, 52 ans, a été tué après avoir été happé par une fourgonnette U-Haul dans un garage souterrain de Toronto en décembre 2020. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

Anh Chiem admet à la barre qu'elle a porté plainte en octobre 2019 contre Scott Rosen devant le Barreau ontarien pour diffamation, fraude et extorsion, mais sans succès.

Elle interjettera appel de la décision du Barreau datée de mars 2020. Nouvel échec en décembre 2020, soit deux semaines avant le meurtre, comme le rappelle la Couronne.

À l'époque, Mme Chiem accusait Me Rosen d'interférence pour l'avoir empêchée de déclarer faillite et d'éviter qu'elle ne rembourse son ancien gendre au sujet de la transaction et des honoraires d'avocats des deux parties.

Des problèmes de langue

Plus de deux ans plus tard, Mme Chiem reconnaît à peine les documents que son avocate lui présente à l'écran dans le prétoire du tribunal.

Mon anglais est très mauvais, alors c'est un ami qui remplissait ces documents à ma place et je ne faisais que les signer , déclare-t-elle à la barre à côté d'un interprète [elle se défend en vietnamien, NDLR] .

Elle précise que l'ami en question est son fiancé, Norm Gadsby.

Me Rosen nous a poursuivies, ma mère et moi, alors nous avons décidé de le poursuivre à notre tour , dit-elle en précisant qu'elle a officiellement déclaré faillite en juillet 2018.

Mme Chiem est toutefois incapable de se souvenir du montant de ses dettes.

Un véhicule de police est stationné devant le garage souterrain, où l'avocat Scott Rosen a été tué le vendredi 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Chris Langenzarde

Elle explique qu'elle avait néanmoins offert à un syndic de faillite de les rembourser à raison de 500 $ par mois, mais que sa proposition a été rejetée.

Elle affirme qu'elle a manqué une audience au tribunal en septembre 2019 au sujet de la poursuite de M. Voong, parce qu'elle était en retard et qu'elle s'était perdue .

Elle accuse alors à partir de ce moment-là Me Rosen d'avoir racheté ses dettes sous le nom d'une compagnie à numéro pour ne pas être retracé.

C'est pour cette raison que j'ai porté plainte contre lui devant le Barreau, parce que je voulais connaître la vérité , poursuit-elle.

Mme Chiem explique que la poursuite devant la Cour supérieure s'est éternisée, mais elle dit ignorer si elle a été résolue de quelque façon que ce soit.

En décembre 2020, je crois que je n'étais plus impliquée dans le litige, parce que j'avais déclaré faillite, mais mon nom était encore sur les documents judiciaires , déclare-t-elle.

Elle reconnaîtra tout au long de son témoignage qu'elle ne comprenait pas bien la nature des documents ou des courriels qu'elle recevait à cause de sa piètre compréhension de l'anglais.

L’entreprise U-Haul est une compagnie qui loue des véhicules de déménagement. Photo : CBC/Shane Fowler

Outre le mobile du meurtre, l'identification de l'accusée derrière le volant de la fourgonnette U-haul est au centre du procès.

La caméra de surveillance du stationnement montre une fourgonnette blanche en train de happer à reculons l'avocat de 52 ans à mort avant de quitter les lieux.

Le véhicule sera retrouvé abîmé et abandonné 90 minutes plus tard avec des traces d' ADN de la victime sur le parechoc avant.

La défense d'Anh Chiem compte à ce sujet appeler à la barre à partir de la semaine prochaine deux témoins qui disent que ce n'était pas sa cliente qui était au volant du véhicule.

Elle assure que sa cliente n'était même pas dans le quartier le soir où l'avocat a été tué.

L'interrogatoire de Mme Chiem se poursuit vendredi. La Couronne entamera son contre-interrogatoire lundi.