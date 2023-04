Emplois perdus chez Olymel Vallée-Jonction : 1 travailleur sur 5 a plus de 60 ans

La course à l'emploi est lancée pour les quelque 1000 travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction qui perdront leur travail à la fin de l'année. Les travailleurs qui seront licenciés ont en moyenne entre 40 et 45 ans, mais 180 d'entre eux ont plus de 60 ans.

J'aurais jamais pensé à la fermeture de Vallée-Jonction. Jamais ! , lance d'entrée de jeu Mario Boily, employé à l'abattoir de Vallée-Jonction depuis près de 50 ans.

L'annonce de cette fermeture est un choc pour l'homme qui fêtera ses 65 ans en mai, et pour qui il s'agit du seul emploi qu'il ait occupé depuis son entrée sur le marché du travail.

Rencontré au casse-croûte Ti-Paul, à quelques centaines de mètres de l'usine Olymel, Mario Boily est accompagné de son épouse Carole Turcotte. Elle aussi perd son emploi.

Carole Turcotte a rejoint l'usine de Vallée-Jonction, il y a 11 ans après avoir perdu son emploi de couturière. À 63 ans, elle occupe un poste d'emballeuse sur le quart de travail du soir. Si elle est triste de perdre son propre emploi, elle trouve que cette fermeture est déplorable surtout pour des travailleurs comme son mari qui ont passé leur vie sur place .

À eux deux, ils cumulent plus de 60 ans d'ancienneté.

Au-delà du stress causé par ce bouleversement dans leur vie, Mario et Carole considèrent que le plus difficile depuis l'annonce de la fermeture c'est le moral des troupes .

Le 14 avril, Olymel a annoncé qu'elle fermait son usine de Vallée-Jonction, ce qui entrainera la mise à pied de 994 employés. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Ça pleurait vendredi matin , rapporte M. Boily, qui ajoute que deux psychologues sont sur place depuis l'annonce afin de discuter avec les travailleurs. Les jeunes c'est pire que nous, les jeunes, les femmes qui sont seules avec des enfants aussi.

Mario Boily et Carole Turcotte ne sont pas les seuls à former un couple dans l'usine. Plusieurs travailleurs sont dans une situation similaire.

Travailler au même endroit depuis toujours

Assis côte à côte sur la banquette du restaurant avec sa conjointe, Mario Boily raconte avec le sourire qu'il a commencé à travailler à l'abattoir, alors qu'il n'avait que 16 ans.

On était 74 employés quand je suis entré, se souvient-il. […] On aimait la gang, puis les chums, puis là on se verra plus personne , regrette l'employé.

Mario Boily croit que le premier ministre François Legault doit aider les travailleurs qui perdent leur emploi. Photo : Radio-Canada

Mario Boily ne le cache cet aspect lui brise le cœur, la perte de cette deuxième famille . Déjà cinq ou six collègues et amis lui ont annoncé qu'ils quittaient dès la semaine prochaine pour occuper un emploi dans une entreprise, située à une dizaine de kilomètres de Vallée-Jonction.

Et ils seront certainement plusieurs à partir avant la fermeture officielle prévue en décembre. Des employeurs mènent des opérations séduction chaque jour dans la cour de l'abattoir.

Mardi lors du passage de Radio-Canada, une recruteuse du groupe Bimbo, propriétaire de la pâtisserie Vachon de Sainte-Marie, était sur place.

« Sachant qu'il y a des employeurs qui manquent de main-d'œuvre, prenez le temps de pleurer mais ne jetez pas l'éponge», a-t-elle dit aux travailleurs. Photo : Radio-Canada

Myriam Lalonde profitait du changement de quart de travail pour distribuer des gâteaux et des emplois. À Sainte-Marie, dit-elle, la pâtisserie Vachon a besoin d'une centaine d'employés d'ici la fin de l'année.

Repartir à zéro

Le président du syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction, Martin Maurice, craint que la course à l'emploi ne soit pas égale pour tous, même si le taux de chômage est à moins de 2 % en Beauce.

Martin Maurice, président du syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction. Photo : Radio-Canada

Martin Maurice prend l'exemple des employés de 60 ans et plus qui représente 20 % des employés licenciés.

Il indique aussi que les salaires ont été réduits de presque 40 % pour sauver l'abattoir, en 2007.

« Plusieurs sont forcés de retarder leur départ à la retraite. Plusieurs se demandent qui va les embaucher. […] Ils ont passé leur vie dans un abattoir, il y en a beaucoup qui sont maganés, on ne s'en cachera pas. » — Une citation de Martin Maurice, président du syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction

Carole et Mario ne baissent toutefois pas les bras, même s'ils auront 63 et 65 ans dans les prochaines semaines. Les deux comptent bien se trouver un nouvel emploi.