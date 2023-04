Crue des eaux : Rouyn-Noranda passe au niveau d’alerte

Alors que le niveau de l’eau continue de fluctuer dans les lacs et les rivières de l’Abitibi-Témiscamingue, la Ville de Rouyn-Noranda annonce avoir augmenté son niveau d’alerte. Des précipitations pouvant atteindre 50 millimètres sont attendues dans certains secteurs au cours des quatre prochains jours.

Malgré tout, le directeur de la sécurité publique pour la municipalité, Luc Tremblay, estime que le risque d’inondation demeure faible pour les semaines à venir.

« Je suis assez confiant qu’il n’y aura pas d’inondations cette année, mais on va passer très près. » — Une citation de Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique pour la Ville de Rouyn-Noranda

Le débit de l'eau sur la rivière Kinojévis va dépasser le stade de surveillance, qui est de 270 m3/s. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La neige étant déjà fondue dans la plupart des secteurs, l’impact des précipitations sur le niveau de l’eau devrait être relativement limité, selon Luc Tremblay. Des équipes de la Ville de Rouyn-Noranda seront toutefois disponibles en tout temps en cas de débordements.

Des interventions

Pour l’instant, la municipalité a dû intervenir pour régler trois entraves mineures à la circulation, mais aucun débordement majeur n’a été signalé. Le niveau de la rivière Kinojévis, qui avait dépassé le seuil d’inondation mineur au cours des deux derniers jours, est redescendu sous le seuil de surveillance.

Danielle Guimond, directrice des bureaux régionaux de l'Abitibi-Témiscamingue à la sécurité civile. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Du côté de la directrice de la sécurité civile de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Danielle Guimond, on rappelle que des risques sont toujours bien présents.