La saison de pêche à la crevette démarre

Pendant ce temps, sur la terre ferme, les négociations vont se poursuivre entre les pêcheurs et les industriels.

Selon le directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec, Patrice Element, les positions des parties ne sont pas très éloignées l’une de l’autre. On est prêts, dit-il, à prendre le risque que ce soit l’autre partie qui gagne. En fait, je pense que c’est la même chose pour les deux côtés.

En raison du contexte économique, notamment du prix du carburant pour les pêcheurs et celui de la main-d’œuvre pour les usines, tous les membres de l’industrie s’attendent à une autre année difficile, comme ce fut le cas l'an dernier. Ce sont des années de partage de pertes , observe le directeur de l’Office.

L’an dernier, les négociations avaient été ardues et les crevettiers n’étaient finalement partis qu’au début juin. Comme l’année passée, on est parti tard, il y a quand même beaucoup de crevettes qui sont restées à l’eau. Des deux côtés, il y avait une volonté très claire de commencer plus tôt cette année, considérant que les volumes disponibles sont encore plus faibles que l’an passé , fait valoir Patrice Element.

Cette année, les transformateurs avaient indiqué qu’ils étaient prêts à lancer la saison dès le 20 avril.

Les parties ont trois semaines pour s’entendre sinon une date d’arbitrage devant la Régie des marchés agricoles a été fixée au 12 mai.

Une ressource en déclin

La crevette se fait rare et les quotas sont en baisse constante depuis une dizaine d’années. Les pêcheurs du golfe auront le droit cette année de rapporter autour de 14 500 t soit 1200 t de moins que l’an dernier. La pêche comme la transformation deviennent difficiles à rentabiliser. L'an dernier, la valeur de la crevette au débarquement s'est élevée à 25, 8 M$. C'était presque le double en 2015.

Les pêcheurs disposent d'un total de captures autorisées d'environ 14 500 t. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Partir plus tôt fait donc l’affaire de tout le monde. C’est important d’essayer de capturer l’ensemble de nos quotas, puis de transformer toute la crevette disponible. De façon réaliste, on ne peut pas s’attendre à ce que la biomasse explose dans les prochaines années , commente Patrice Element.

Transformateurs comme crevettiers s’entendent pour travailler conjointement à hausser la valeur de leur produit sur les marchés. L’objectif est d’intéresser le consommateur québécois et même canadien à la crevette nordique, souvent boudée au profit de la crevette asiatique.