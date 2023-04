Vers la fin des tests de cosmétiques sur les animaux au Canada

S’il y a une manière de faire souffrir les animaux inutilement et qui n’a même pas l’appui de la population, ce sont les essais de cosmétiques sur les animaux , déclare en entrevue Valéry Giroux, docteure en philosophie et directrice adjointe du Groupe de recherche en éthique environnementale et animale.

Lors du dépôt de son budget en mars, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il comptait interdire les essais de cosmétiques sur les animaux. Une nouvelle étape a été franchie il y a quelques jours, par la publication des modifications prévues à la Loi sur les aliments et drogues  (Nouvelle fenêtre) .

Outre les tests, Ottawa entend interdire la vente des cosmétiques qui s'appuient sur de nouvelles données d'expérimentation animale pour établir la sécurité du produit, ainsi que l'étiquetage faux ou trompeur concernant l'expérimentation des cosmétiques sur les animaux.

Des exceptions sont toutefois prévues. L’interdiction ne s’applique pas si les données sont tirées d’essais conduits avant l’interdiction ou si le cosmétique a été vendu au Canada avant cette date.

Ces mesures doivent entrer en vigueur six mois après la sanction royale de la loi, prévue ce printemps. Entre-temps, des amendements pourraient venir modifier le texte.

Le Canada en retard

L'engagement d'Ottawa a été salué par des groupes de défense des animaux, dont l’Alliance animale du Canada et l’organisation Humane Society International, qui ont travaillé de concert avec le gouvernement. À la SPCA de Montréal, on applaudit aussi à cette grande victoire pour les animaux .

« Il est grand temps que le Canada emboîte le pas à la quarantaine de pays qui ont déjà légiféré en la matière. On espère que l’interdiction sera adoptée rapidement. » — Une citation de Erin Martellani, responsable de campagne pour la défense des animaux à la SPCA de Montréal

La Norvège, le Guatemala et tous les pays membres de l’Union européenne interdisent déjà les essais de cosmétiques sur les animaux. Aux États-Unis, l’État de New York est devenu, en décembre, la dixième législature à bannir de tels tests. Le Humane Cosmetics Act (Nouvelle fenêtre) , qui interdirait les cosmétiques à l’échelle du pays, est encore à l’étude devant le Congrès.

Selon les experts consultés, l’industrie cosmétique conduit des tests sur les animaux pour vérifier si leur produit ou un ingrédient n’est pas toxique, irritant ou nuisible pour l’humain. Pour ce faire, on emploie surtout des souris, des rats et des lapins.

La SPCA de Montréal dénonce depuis longtemps la cruauté de ces tests, notamment lorsqu’ils consistent, par exemple, à appliquer une crème sur la peau rasée d'un animal ou directement dans ses yeux, pendant plusieurs jours, sans anesthésie.

Des tests rares et inutiles

Contrairement à certaines recherches médicales sur des animaux qui sont très utiles et nécessaires , les essais de cosmétiques ne le sont pas, juge de son côté la Dre Caroline Kilsdonk, vétérinaire spécialisée en bioéthique.

La Dre Caroline Kilsdonk, vétérinaire spécialisée en bioéthique. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Andrée-Anne Rivest

La sécurité de milliers d’ingrédients est déjà connue, et si une compagnie désire innover, des méthodes alternatives ont été développées pour évaluer la sécurité des nouveaux composés , explique-t-elle, comme l’utilisation de cellules cultivées en laboratoire ou le recours à des tests in vitro.

D’autant plus, ajoute-t-elle, que les laboratoires du pays où sont menés ces essais ne sont pas tenus d’être agréés par le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA), ce qui laisse entendre, de l'avis de la spécialiste, des conditions à géométrie variable pour les animaux.

À ce que je sache, il n’y a plus d’entreprise au Canada qui pratique ces tests, en tout cas pas un de nos membres , commente de son côté le président-directeur général de l’Alliance de l'industrie cosmétique du Canada, Darren Praznik.

Celui dont le regroupement représente plus de 150 entreprises du secteur, dont L’Oréal Canada, Marcelle et Mary Kay, dit qu'il s'agit surtout d’une interdiction symbolique. C’est terminé depuis plusieurs années, mais légalement, on était en retard. Il fallait un texte fort. C’est maintenant chose faite.

M. Praznik espère désormais que la loi mettant à jour la Loi canadienne sur la protection de l’environnement — qui prévoit une réduction des tests sur les animaux dans toutes les industries — ira également de l’avant.

La pratique des tests cosmétiques sur les animaux a considérablement diminué dans le monde entier et est rarement pratiquée au Canada , précise de son côté Santé Canada.

Selon les données du CCPA  (Nouvelle fenêtre) , un peu moins de 3,7 millions d’animaux ont été utilisés à des fins scientifiques en 2021, principalement des souris, des poissons et des oiseaux. La majorité de ces essais (57 %) se sont tenus dans le cadre d’études dites fondamentales , pour étudier par exemple les mouvements migratoires d’une espèce d’oiseaux menacée.

Le CCPA ne détaille pas le pourcentage d’essais concernant des produits cosmétiques, mais affirme que 4 % des tests recensés ont été réalisés avec des produits pour la sécurité des humains ou des animaux, ou la protection de l’environnement.

Selon la chercheuse en éthique animale Valéry Giroux, interdire les essais de cosmétiques sur les animaux est un premier pas, mais il faut aller beaucoup plus loin . Le gouvernement de même que le public doivent remettre en question les pratiques qui infligent aux animaux des souffrances inutiles ou la mort , dit-elle, en désignant l’élevage d’animaux pour produire du lait, des œufs ou de la viande.

Au Canada, un projet de loi visant l'interdiction des tests de cosmétiques sur les animaux – au Canada, mais aussi à l’étranger pour des produits importés – avait été déposé en 2015 par la sénatrice Carolyn Stewart Olsen. Après avoir traîné en longueur en raison de désaccords, il est finalement mort au feuilleton à l’automne 2019, n’ayant pu être adopté avant le déclenchement des élections.

Le Parti libéral en avait fait un engagement de campagne lors des élections de 2021.