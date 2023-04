Le NPD souhaite rendre la contraception gratuite en Saskatchewan

Plus tôt mercredi, à l’Assemblée législative, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Jennifer Bowes a annoncé l'engagement du NPD à se battre en faveur de l’accès gratuit et universel aux contraceptifs sur ordonnance.

Les femmes méritent d'avoir le contrôle de leur vie et [ le fait ] d'enlever les obstacles monétaires aidera à faire cela , affirme Jennifer Bowes.

Une demande qui rejoint les préoccupations du mouvement cofondé par Wardah Mahmood, une étudiante en médecine à l'Université de la Saskatchewan. La future médecin croit qu’à l’heure actuelle, toutes les femmes n’ont pas accès de manière équitable à la contraception. En particulier celles qui font partie de groupes marginalisés et qui font face à encore plus d'obstacles pour accéder aux soins de santé , soutient l’étudiante de première année.

Une demande qui n’est pas nouvelle au Canada, alors que le modèle fait déjà ses preuves en Colombie-Britannique.

Depuis le 1er avril dernier, les Britanno-Colombiennes peuvent se procurer gratuitement des contraceptifs oraux, des injections contraceptives, des dispositifs intra-utérins, des implants sous-cutanés et de la contraception d'urgence (communément appelée Plan B).

Une approche gagnante

L’un des arguments présentés devant l’Assemblée législative est que la province tirerait un avantage financier de l’accès gratuit à la contraception hormonale.

Pour la Dre Christine Lett, cheffe du département d'obstétrique et de gynécologie à Regina, l'accès à une contraception gratuite permettrait de sauver de l’argent.

« La bonne nouvelle, c'est que le retour sur investissement est exceptionnel. » — Une citation de Dre Christine Lett

L'accès à une contraception efficace réduit le nombre de grossesses non désirées, ce qui entraîne moins d'interruptions de grossesse et moins de fausses couches , déclare la Dre Christine Lett.

Et la recherche abonde dans le même sens. Le NPD a présenté l'étude du Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada qui estime à 320 millions de dollars le coût direct des grossesses non désirées au Canada.

En contrepartie, le coût d'un programme national de couverture contraceptive serait inférieur de moitié, soit 157 millions de dollars, selon le Journal de l'Association médicale canadienne.

La Dre Lett affirme que les juridictions qui ont supprimé les barrières liées aux coûts voient une augmentation significative de l'adoption de méthodes contraceptives efficaces. Photo : Radio-Canada

De plus, la médecin spécialiste de Regina, en se référant à une analyse des coûts effectuée aux États-Unis, soutient que pour chaque dollar dépensé pour la planification familiale, permettant d'éviter une grossesse non désirée, le système a économisé plus de sept dollars.

Sa voix s’ajoute à celles du Département provincial d'obstétrique et de gynécologie et à la section d'obstétrique et de gynécologie de l'Association médicale de la Saskatchewan. Dans un communiqué de presse envoyé par le NPD , on peut lire que les deux organismes sont également fortement en faveur de la contraception sans ordonnance .

De son côté, le ministre de la Santé, Paul Merriman, affirme que la province soutient déjà l’accès à la contraception en offrant des condoms gratuitement par le biais d’organismes.

Or, des critiques du gouvernement affirment que le fait de se concentrer uniquement sur les préservatifs rend les femmes tributaires du choix de l’homme et les prive de pouvoir décisionnel face à leur propre corps.