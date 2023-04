Pensionnats pour autochtones : 40 sépultures non marquées potentielles à Sechelt

Dans un communiqué, la Nation dit avoir écouté les aînés et les survivants du pensionnat et déclare que les récits d'enfants disparus qui lui ont été communiqués au fil des ans ont été confirmés grâce à l’aide d’un géoradar.

D'autres outils ont aussi été utilisés dans le cadre de ses recherches archéologiques.

Nous avons toujours connu la vérité, nos aînés nous l'ont dit et nous les avons toujours crus. Nous voulons montrer aux plus petits que nous ne les avons pas oubliés, que nous les aimons et qu'ils sont importants , a affirmé la cheffe de la Nation shíshálh, Lenora Joe.

« Les enfants ont parlé et nous les écoutons. Nous avons entendu leur voix. » — Une citation de Lenora Joe, cheffe de la Nation shíshálh

Lenora Joe demande à la population de ne pas se concentrer sur le nombre et de ne pas se désensibiliser à l'idée des sépultures non marquées, alors que des communautés autochtones à travers le pays continuent de révéler des détails sur les recherches du sol.

Alors que de plus en plus de communautés cherchent des réponses et partagent les résultats, je vous demande de ne pas perdre de vue la dévastation et les conséquences , a-t-elle imploré dans une vidéo.

« Tous les enfants disparus n'ont pas été retrouvés, et beaucoup ne le seront jamais. [...] Ces enfants étaient mes tantes et mes oncles que je n'ai jamais rencontrés. Ils n'ont jamais grandi, et des décennies plus tard, ils sont toujours des enfants perdus. » — Une citation de Lenora Joe, cheffe de la Nation shíshálh

Selon la Nation, les enfants qui ont fréquenté le pensionnat St. Augustine’s provenaient de 51 autres nations, en plus de la Nation shíshálh.

Le projet de recherches archéologiques de la Nation shíshálh est mené en partenariat avec l'Université de la Saskatchewan.

Le professeur adjoint en archéologie et anthropologie de l'Université de la Saskatchewan, Terence Clark, affirme qu’une troisième phase de travaux sera lancée, les deux premières étant terminées.

Il s'agit d'un nombre très prudent, car tous les aspects de la recherche nous portent à croire qu'il y en a beaucoup plus , a-t-il déclaré.

Le pensionnat pour Autochtones de Sechelt, dirigé par l'Église catholique, a été ouvert de 1904 à 1975.