Agrandissement du dépotoir de Champlain : le BAPE tiendra une audience publique

Il y aura finalement une enquête et une audience publique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet d’agrandissement du site d’enfouissement technique à Champlain.

Les citoyens avaient jusqu’au 31 mars pour faire une demande de consultation publique. Le BAPE en a reçu 13 qui ont été jugées non frivoles , selon une lettre envoyée au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

Le BAPE détaille également dans ses communications certains éléments qui se dégagent de l’analyse des demandes, soit que plusieurs requérants demandent une consultation publique élargie , que les enjeux sont sensibles, diversifiés et générateurs d’une forte participation et que la justification du projet est remise en cause par certains .

À la mi-mars, plus d’une soixantaine de personnes avaient assisté à une séance d'information publique sur le projet d’agrandissement du dépotoir.

Des citoyens critiquaient notamment le fait que moins de 5 % des déchets envoyés au site d’enfouissement de Champlain proviendraient de l’extérieur de la région si le projet se concrétise.

D’autres s’inquiétaient de la qualité de l’air et de la gestion des eaux, notamment.

Les responsables d’Enercycle et de Matrec, l’opérateur du site, s’étaient alors montrés rassurants, expliquant que des normes gouvernementales sévères devaient être respectées par toute l’industrie.

Le projet d’agrandissement du dépotoir de Champlain ferait passer la capacité du site d’enfouissement de 150 000 tonnes à 250 000 tonnes par an.