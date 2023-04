Grève des fonctionnaires fédéraux : 5 écoles autochtones fermées en Ontario

Cinq écoles gérées par le gouvernement fédéral dans la communauté autochtone des Six Nations de la rivière Grand, dans le sud de l’Ontario, étaient fermées jeudi en raison d’une grève de travailleurs de la fonction publique fédérale.

Selon la communauté, plus de 1100 étudiants ont été touchés par la fermeture des établissements.

Plus de 155 000 fonctionnaires se sont mis en grève mercredi après que le plus grand syndicat du secteur public fédéral du pays ( AFPC ) et le gouvernement n'ont pas réussi à trouver un accord.

La communauté des Six Nations de la rivière Grand affirme que le personnel enseignant des cinq écoles touchées est financé par les Services aux Autochtones Canada.

La communauté dit aussi être en contact avec les fonctionnaires fédéraux.

Près du tiers de tous les fonctionnaires fédéraux participent à la grève en cours. L' AFPC demande une augmentation de salaire de 13,5 % d’augmentation sur trois ans, alors que le gouvernement a proposé 9 % d'augmentation sur les trois prochaines années.

Avec les informations de La Presse canadienne