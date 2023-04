Des résidents mécontents du projet de déménagement du Centre des sciences de Doug Ford

Le gouvernement de l'Ontario veut déménager le Centre des sciences du quartier Flemingdon Park à la Place de l’Ontario, sur les berges du lac. Une décision qui soulève plusieurs questions et provoque beaucoup de réactions de résidents du quartier Flemingdon Park qui déclarent ne pas avoir été consultés sur l'avenir de cette attraction touristique et du terrain où elle se trouve.

Ça n'a pas de sens. Notre communauté a besoin du centre. Il existe depuis 1969 et je vis dans ce quartier depuis longtemps. C’est difficile de comprendre pourquoi ils déplacent le centre , a affirmé Vicky Williams, une résidente du quartier Flemingdon Park.

Elle n’est pas la seule à vouloir que cette grande attraction touristique de Toronto reste à son emplacement actuel.

Le Centre des sciences de l'Ontario est un endroit qu'aime Ajay Rajput, un étudiant qui vit dans le quartier de Flemingdon Park. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

« Beaucoup d'étudiants viennent ici […] J'y suis allé une fois et il y avait beaucoup de choses à apprendre. S'ils déménagent le centre, ce sera un inconvénient pour moi, car c'était un endroit important pour nous. » — Une citation de Ajay Rajput, un étudiant nouvellement arrivé au Canada

Des préoccupations sur le plan du logement

D’autres résidents ont aussi exprimé leur mécontentement face à la décision de déménager le Centre des sciences.

Je pense que c'est une idée terrible , lance Patrick Butler. Cela va nuire à cette communauté. C'est un endroit où les gens peuvent amener leurs enfants. Il est là depuis des années, ce sont un bâtiment et un lieu spéciaux.

Patrick Butler, un résident du quartier Flemingdon Park, a exprimé son mécontentement face à la décision de déménager le Centre des sciences. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Il remet aussi en question les motifs qui poussent le gouvernement ontarien à prendre cette décision.

Nous savons que les raisons et la motivation derrière ce projet sont de construire plus d'appartements en copropriété, des logements inabordables, et de détruire quelque chose qui fait vraiment partie de la communauté.

Je suis pour le logement, mais je ne veux pas plus de logements dans cette zone. Ce que le gouvernement doit faire, c'est aller ailleurs où il y a des terrains vierges et construire des logements là afin que les gens du quartier ici puissent avoir un peu d'intimité et de dignité , a confié Vicky Williams.

« C'est une idée fabuleuse », a répondu Doug Ford lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de l'idée de déménager le Centre des sciences à la Place de l'Ontario, au bord du lac, à Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

« C'est la Place de l'Ontario et le Centre des sciences de l'Ontario, ça n'appartient pas juste à un quartier; ça appartient à tous les Ontariens. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

En réponse à la communauté qui pense que le gouvernement ontarien ne se soucie guère de ses besoins, la ministre de l'Infrastructure, Kinga Surma, rappelle aux résidents de Flemingdon Park les projets prévus pour leur quartier.

Nous mettons en place un système de transport en commun plus performant dans cette zone, dit-elle. Nous construisons un système de métro jusqu'à ce quartier. Il y aura deux lignes de transport en commun, qui apporteront certainement des avantages et amélioreront la qualité de vie des habitants de ce secteur.

Une réponse insuffisante pour la communauté qui persiste à croire que le Centre des sciences, qui accueille plus de 77 000 personnes par an, devrait plutôt rester dans l'est de la ville.

Un déménagement qui divise

Le premier ministre Doug Ford a annoncé ce plan alors que se tient une élection partielle à Toronto pour le poste de maire. Les avis sont partagés parmi les candidats à la mairie.

Par exemple, d’un côté, la candidate à la mairie et ancienne conseillère municipale Ana Bailão est favorable au déménagement du Centre des sciences de l'Ontario à la Place de l'Ontario.

Dans un communiqué, elle promet d’ailleurs, si elle gagne l'élection, d'approuver la construction de 5000 nouveaux logements, dont 1500 logements abordables sur le terrain appartenant à la Ville où se trouve le stationnement du Centre des sciences et sur le terrain situé à l'extérieur du ravin.

D’un autre côté, Olivia Chow s'élève contre ce projet.

Arracher le Centre des sciences de l'Ontario des quartiers Flemingdon Park et Thorncliffe Park est le mauvais choix , déclare-t-elle dans un communiqué.

Il s'agit d'un espace précieux où les enfants de la région peuvent se rassembler, jouer et explorer, et où les parents peuvent partager les merveilles du monde avec leurs enfants. C'est aussi une source de bons emplois locaux dans une communauté qui n'a souvent pas accès aux possibilités sur le plan économique.

Selon le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, les communautés qui entourent le Centre des sciences de l'Ontario sont densément peuplées et ont traditionnellement accès à moins de services.