Une entreprise familiale au service de la communauté de Cochrane depuis 60 ans

Le propriétaire actuel de Girard Esso, Trevor Girard, souligne combien l’entreprise se soucie des besoins de la communauté locale.

Le commerce de famille, c’est très important pour la communauté, parce qu’en nous aidant, on aide la communauté. On supporte toutes sortes [des équipe] de base-ball et de hockey jusqu’aux ventes de fermiers. On supporte la communauté parce qu’elle nous supporte aussi , se réjouit Trevor Girard.

La Chambre de commerce de Cochrane a récemment reconnu la contribution de la famille Girard à l'économie locale. Photo : Avec la permission de Trevor Girard

La station-service, qui est devenue Girard Esso, a été construite en 1957. Elle vendait, entre autres, des véhicules Volkswagen et appartenait alors à Johnny Pinch.

Roger Girard, le grand-père du Trevor, a travaillé pour M. Pinch pendant deux ans.

M. Pinch voulait prendre sa retraite et voulait que mon grand-père achète son entreprise. C'est en 1963 que [Roger Girard] a décidé de prendre la station-service et a commencé à la gérer , explique le propriétaire actuel.

Roger Girard restera propriétaire jusqu’en 1996. Année au cours de laquelle son fils Ralph a pris le relais.

Mon père l’a gérée jusqu’à la veille de la pandémie, en 2019. Au cours de la période de Covid-19, nous avons procédé aux travaux de rénovation. Et je l’ai achetée en 2021 , ajoute Trevor Girard.

Une fierté pour la famille

La famille Girard se félicite d’avoir servi la communauté de Cochrane pendant ces 60 ans.

On est très content. D’habitude, des entreprises familiales, ça ne dure pas aussi longtemps que nous autres. On est fier de ce que nous avons fait jusqu'à date , déclare Trevor Girard.

En 1963, l'entreprise proposait de l'essence et des réparations générales à l'atelier. Au fil des ans, l'entreprise s'est développée pour offrir davantage de services.

À écouter : Entrevue avec Trevor Girard à l'émission Le matin du Nord

Le garage Girard Esso est un revendeur de tronçonneuses de marque STIHL et vers la fin des années 1990, il a commencé à vendre des voitures neuves et d'occasion. Activité qu’ils ont momentanément arrêtée.

On garde nos licences [de concessionnaire]. Avec la pandémie, les prix ont augmenté. Les véhicules d’occasion se vendent très cher , explique-t-il.

La ville de Cochrane, connue pour son emblème Chimo l'ours polaire, est située le long de la route 11, dans le Nord-Est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La famille Girard a toujours aimé travailler ensemble. Trevor Girard en garde de bons souvenirs.

Je me rappelle quand je travaillais, lors de mon jeune âge, avec mon grand-père. En allant à Sudbury et à Toronto chercher des automobiles , se souvient-il.

Le propriétaire de la station-service admet que quelques fois des accrochages pouvaient survenir.

Des fois, de petites chicanes se passaient. Heureusement, c’est qu’on était capable de voir l’autre côté et être capable de s’entendre à la fin de la journée. Quand on rentrait de l’ouvrage, on était toujours une famille , lance Trevor Girard.

Un an après la pandémie, l’entreprise a redémarré les activités, non sans difficultés. Elle avait beaucoup de misère à trouver de la main-d'œuvre, mais également connaissait une pénurie de charbon, de temps en temps.

Trevor Girard est toutefois content qu’il n’y ait pas eu pénurie de carburant et il espère que les choses iront toujours mieux.

Avec les informations de Raphaël Robitaille