Twitter retire les crochets bleus de nombreuses personnalités publiques

Depuis 10 ans, le symbole permettait aux utilisateurs et utilisatrices du réseau social de s’assurer que les comptes suivis étaient bel et bien gérés par les organisations et les personnalités publiques qu’elles prétendaient être.

À l’heure actuelle, il semble que le seul moyen d’obtenir ce sceau d’authentification est de souscrire un abonnement payant au service Twitter Blue, au coût de 8,75 $ par mois. Certains critères d'admissibilité sont toujours nécessaires pour faire partie du lot : afficher son nom et sa photo de profil, avoir un compte depuis plus de 90 jours et ne montrer aucun signe frauduleux ou trompeur.

Twitter a publié un gazouillis de rappel mercredi sur son intention de procéder au retrait des crochets bleus, mais il était impossible de savoir que cette fois-ci le réseau social irait bien de l’avant.

Le site avait d’abord fixé la date du changement au 1er avril, mais il semble qu’il n’avait alors retiré la décoration qu’au compte du quotidien américain The New York Times. Le réseau social avait également, à cette date, rendu plus difficile la distinction entre les véritables comptes authentifiés et ceux qui avaient reçu leur crochet par l’entremise du service payant.

Comment repérer les comptes authentiques 1- Vérifiez si le nom d’utilisateur du compte est crédible. 2- Regardez si le nombre de personnes abonnées au profil semble juste. 3- Jetez un coup d'œil aux derniers gazouillis du compte afin de déceler des indices sur son authenticité.

Des internautes en colère

Il n’en a pas fallu plus pour que la twittosphère s’enflamme. Les internautes sont par dizaines à se désoler de voir les comptes de leurs vedettes préférées se faire retirer un à un leur crochet d’authenticité.

Certaines personnalités ont même déjà annoncé leur retrait du réseau des gazouillis, dont l’animateur Guy A. Lepage.

À la grande surprise, l’écrivain de romans d’horreur Stephen King a conservé son crochet bleu.

Mon compte Twitter indique que je me suis abonné à Twitter Blue. Ce n'est pas le cas. Mon compte Twitter indique que j'ai donné un numéro de téléphone. Ce n'est pas le cas , a-t-il indiqué dans un gazouillis jeudi.

En novembre 2022, l'auteur de Carrie avait exprimé son mécontentement sur le réseau social, à la suite de l’annonce d’Elon Musk sur l’ajout du sceau d’authenticité aux membres de Twitter Blue.

Il avait écrit dans un gazouillis que c’est même Twitter qui devrait le payer pour le garder sur le réseau social. Il avait également affirmé qu’il quittera la plateforme si ce changement venait à se concrétiser.

Parmi les chefs des partis fédéraux, seul Pierre Poilievre, du Parti conservateur, a conservé son crochet bleu, ce qui laisse entendre qu’il a payé son abonnement. Les comptes des chefs du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’ont plus de décoration.

Les profils du premier ministre Justin Trudeau et du président américain Joe Biden arborent un crochet gris, avec la mention que le compte est certifié car il s'agit d'un compte gouvernemental ou d'une organisation multilatérale .

Au Québec, le premier ministre François Legault n’arborait aucun sceau sur son profil en fin d’après-midi. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a quant à lui le crochet bleu, qui indique qu'il est abonné à Twitter Blue et que son numéro de téléphone a été vérifié .

Le compte de François Legault n'avait plus de crochet d'authentification jeudi en fin d'après-midi. Photo : Twitter

À la mi-avril, la radio publique américaine NPR est devenue le premier grand média à quitter Twitter pour protester contre la nouvelle politique du réseau social d’identifier les organisations médiatiques financées par le gouvernement ou des fonds publics. CBC/Radio-Canada et la radio publique suédoise Sveriges Radio (SR) ont emboîté le pas.