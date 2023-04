Inondations à Gatineau : le risque est revu à la baisse

Le nombre de résidences et de terrains situés à Gatineau et qui sont à risque d’inondation a été revu à la baisse jeudi, selon la mairesse France Bélisle.

Selon les données obtenues aujourd’hui, on estime qu’il y a une trentaine de bâtiments et résidences et plus de 300 terrains potentiellement à risque , a indiqué Mme Bélisle lors d’une conférence de presse organisée à l’intérieur du centre de coordination des mesures d’urgence.

Mercredi, on parlait plutôt de 245 bâtiments et 1049 terrains potentiellement à risque à Gatineau.

Les secteurs les plus susceptibles d'être touchés sont : Le secteur de Gatineau : - La rue Jacques-Cartier Est; - Le secteur entre l'autoroute et la rue Moreau ainsi que les rues Adélard et Jacques-Cartier Ouest; - Le secteur des rues Riviera, Glaude, Saint-Patrice et Saint-Paul; - Le boulevard Hurtubise Est et Ouest et les rues Campeau et de Versailles; - Quelques résidences sur la rue Cartier. Le secteur de Masson-Angers : - Le chemin du Fer-à-Cheval; - La rue du Ruisseau. Source : Ville de Gatineau

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a tenu un point de presse, jeudi, à l'intérieur du centre de coordination des mesures d'urgence de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Cette révision à la baisse des terrains touchés s’expliquerait en grande partie par les températures plus froides des derniers jours. Mais ça peut basculer de l’autre bord si on a des pluies abondantes en fin de semaine , a indiqué Denis Doucet, directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) et coordonnateur municipal de la sécurité civile.

« Les prochains jours, on va être sur un fil de fer, la moindre pluie abondante peut nous faire basculer du mauvais côté du fil de fer » — Une citation de Denis Doucet, directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) et coordonnateur municipal de la sécurité civile

La montée du niveau de l'eau est déjà visible dans certains secteurs de la Ville, comme sur le boulevard Hurtubise et sur la plage Moussette.

Le boulevard Hurtubise est partiellement sous l'eau, dans le secteur Gatineau. Photo : Radio-Canada

Le pic décalé à vendredi soir

Selon les dernières données, le niveau d’eau atteindra finalement son pic vendredi soir.

Le pic auquel on s’attend a bougé au fil de la semaine, mais les niveaux d’eau vont demeurer élevés pendant une certaine période , affirme France Bélisle.

La mairesse de Gatineau recommande donc à la population de rester vigilante et de conserver les sacs de sable placés devant leurs résidences.

À ce stade, 25 000 sacs de sable ont été distribués, selon la mairesse.

Des sacs de sable devant une maison dans le secteur de la Pointe-Gatineau Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

On demande aux gens qui viennent chercher des sacs de sable d'avoir une preuve de résidence avec eux pour faire les vérifications qui s'imposent , ajoute Mme Bélisle.

Questionnée sur le fait que des dizaines de cols bleus de la Ville consacrent leur temps à ce risque d’inondation, la mairesse a affirmé que la sécurité des gens justifie tout .

« En 2019, 60 % des sinistrés étaient Gatinois, c’est un gros chiffre [...] cela justifie qu’on soit vigilants et qu’on prenne des mesures » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Vigilance dans le Pontiac

La mairesse de Mansfield-et-Pontefract, Sandra Armstrong, indique que selon les dernières mises à jour qu’elle a reçues, près de sa municipalité, le débit d’eau aurait diminué sur la rivière Coulonge, mais aurait augmenté sur la rivière des Outaouais.

On a quelques maisons touchées sur le Chemin de la Chute, quatre résidents sont isolés mais on est en communication avec eux et ils veulent demeurer sur le terrain pour pomper si l’eau devient trop haute , ajoute Mme Armstrong.

Depuis plusieurs jours, les autorités surveillent le niveau de la rivière à Mansfield-et-Pontefract (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Ce qui nous préoccupe beaucoup, c’est la pluie qu’ils annoncent pour ce week-end [...] il faut demeurer vigilants , a-t-elle indiqué.

Sa municipalité a décrété l’état d’urgence mercredi pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement , mais la mairesse affirme qu’à ce stade, tout est sous contrôle.

Avec les informations d'Alexandra Angers et Rebecca Kwan