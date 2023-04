Le centre-ville de Montréal apprécié par ses visiteurs, selon un sondage

La ville est généralement appréciée pour son ambiance, ses activités, sa gastronomie et la proximité des services.

Parmi les faits saillants du rapport, le transport collectif s'est également démarqué pour son accessibilité :

85 % des répondants trouvent que le transport en commun est facile d'accès;

83 % jugent le déplacement à pied agréable et sécuritaire;

65 % indiquent que le vélo facilite et sécurise les déplacements.

À l'inverse, seuls 36 % des répondants ont affirmé que la voiture était un moyen de transport adapté dans le centre-ville.

Il faut être réaliste, le centre-ville de Montréal est extrêmement dense, il n'y aura jamais assez d'espace pour que tout le monde vienne en auto. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être rendre cela moins frustrant , observe le directeur général de Montréal Centre-Ville, Glen Castanheira, en appelant la Ville à renoncer aux stationnements tarifés après 21 h.

Coûts et propreté parmi les points faibles

Toutefois, les enjeux d'itinérance, de propreté et les coûts élevés sont des aspects qui diminuent l'attrait du centre-ville de la métropole, selon une partie des répondants.

Au total, 67 % des visiteurs de l'extérieur du Québec trouvaient les coûts trop élevés à Montréal, comparativement à 22 % chez les Québécois ayant répondu au sondage. Selon Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec, l'indice des prix à la consommation est en effet plus élevé à Montréal qu'ailleurs dans la province, une tendance constante.

Un autre élément souligné par les sondeurs : la propreté du cœur de la ville. Toujours selon le rapport, seulement 38 % des répondants québécois trouvent Montréal propre. Les touristes de l'extérieur ont été plus généreux : 63 % d'entre eux ont constaté la propreté de la ville.

Enfin, une proportion de 46 % des répondants de l'extérieur du Québec perçoivent l'itinérance comme un point faible du centre-ville, contre 31 % des Québécois ayant répondu aux questions de Léger.

La Ville a vraiment renforcé ses brigades de propreté, on investit davantage, c'est une préoccupation qu'on a qui est vraiment importante, et on va continuer toujours à essayer de faire mieux , fait valoir le responsable du développement économique au comité exécutif, Luc Rabouin.

Il y a quand même des difficultés, ce n'est pas 100 % rose, mais on s'aperçoit que les gens aiment venir au centre-ville de Montréal de plus en plus pour y vivre une expérience, plutôt que de juste venir magasiner ou y travailler , résume le vice-président de la firme Léger, Christian Bourque.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine