La durée des trimestres universitaires crée des débats au sein de l’UQAC

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (SPPUQAC) a soumis en début d'année la proposition de raccourcir les sessions universitaires d'une semaine aux chargés de cours ainsi qu'aux étudiants. Elle n'a toutefois pas été acceptée par le Mouvement des associations générales étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) et le Syndicat des chargés et chargées de cours de l' UQAC (SCCCUQAC).

L'idée était de s'inspirer de l'horaire de la majorité des universités québécoises. Au Québec, la plupart des universités donnent leur session sur une période de 15 semaines et débutent celles-ci au mois de septembre.

Un peu moins de la moitié des universités québécoises débutent leur session d'automne au mois d'août. Depuis deux ans, l'idée de faire passer les sessions universitaires de 16 semaines à 15 semaines en allongeant les cours de 15 minutes se discute au sein du corps professoral.

Le président du Syndicat des professeurs de l'UQAC, Gilles Imbeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour les étudiants on voyait l'avantage que ça leur permettait deux semaines de travail supplémentaires, une au début de l'été et une après l'été. Et on voyait aussi pour nos étudiants internationaux qui vont arriver ici de toute façon après la fête du Travail , a indiqué Gilles Imbeau, président du SPPUQAC .

Des avis défavorables

Le Syndicat des professeurs a donc soumis la proposition aux chargés de cours et aux étudiants afin d'avoir leur appui pour présenter le projet au recteur. En sssemblée générale, le Syndicat des chargés de cours a toutefois rejeté unanimement le projet.

Ajouter 15 minutes après deux heures et 45 minutes de cours pour aller retrancher une semaine après le trimestre. Essentiellement les gens trouvaient que c'était défavorable , a ajouté Christian Roy, président du Syndicat des chargés et chargées de cours.

Même réaction de la part des étudiants. L'association étudiante MAGE-UQAC affirme avoir sondé 850 étudiants qui ont majoritairement refusé la proposition.

Actuellement, personne ne peut me regarder dans les yeux et me dire que rajouter 15 minutes de cours dans un cours de deux heures et 45 minutes qui est déjà long et qu'au bout de deux heures tout le monde a envie de passer à autre chose que c'est pédagogiquement viable. Donc, il y a beaucoup de contenu pédagogique qu'on va perdre et on va continuer nos frais de scolarité excessivement chers, donc ça ne fait aucun sens en terme pédagogique , a mentionné Alexis Diard, coordonnateur général du MAGE-UQAC .

Alexis Diard, coordonnateur général au MAGE-UQAC. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le projet est donc sur la glace pour une période indéterminée. Le Syndicat des professeurs précise que le dossier n'est plus une priorité puisqu'au mois de mai des négociations débuteront pour le renouvellement de leur convention collective.