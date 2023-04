Zone d’innovation minière à Rouyn-Noranda : « On est très confiants »

Le projet de zone d’innovation minière à Rouyn-Noranda (ZIM) continue de prendre de l’ampleur, alors que la décision du gouvernement se fait toujours attendre. Plusieurs entreprises ont pris la décision de s’impliquer de façon importante dans le projet. La compagnie minière Agnico Eagle et la Fonderie Horne joueront notamment un rôle important.

Le chef de projet de la zone d’innovation minière de Rouyn-Noranda, Jean Severin Bouda, était bien heureux de pouvoir nous parler de ce vaste projet de la Ville qui aura, selon lui, un rayonnement dans toute la province et même à l’international.

L’objectif est d’améliorer les pratiques dans l’industrie minière, d’être en mesure de créer des mines vertes dans la région et dans la province.

L’environnement est l'une des parts les plus importantes dans la programmation de la zone d’innovation , explique Jean Severin Bouda.

Le projet de zone d’innovation minière permettrait la construction d’un tout nouveau quartier situé derrière le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Il comprendrait aussi une Maison de l’entrepreneuriat ainsi que des laboratoires publics-privés.

L’âme de la région, ce sont les mines, mais il n’y a pas que des mines en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons décidé, avec la ZIM, de mettre l’humain au cœur de la transition. Et qui dit humain au cœur de la transition dit aussi tout ce qui touche à rendre un humain heureux et en symbiose dans son environnement , mentionne Jean Severin Bouda.

La Ville avait estimé que l'arrivée de la zone d’innovation minière aurait des retombées économiques de 5 milliards de dollars d’ici 2030.

Une réponse qui se fait attendre

La Ville de Rouyn-Noranda a présenté une première ébauche de son projet de zone d’innovation minière en mars 2021. Deux ans plus tard, le gouvernement n’a toujours pas donné son aval au projet, mais ne l’a pas refusé non plus. Une longue attente, mais qui en aura valu la peine, selon Jean Severin Bouda.

On est très positifs et très confiants avec notre projet , affirme-t-il en mentionnant avoir reçu de nombreux commentaires positifs du gouvernement, notamment de la part de Donald Martel, député de la CAQ et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Il était de passage dans la région en mars 2022.

Il nous a assurés que nous sommes dans la très short (courte) liste, très sélecte disons, des projets qui sont sur la bonne voie et qui sont dans la phase finale pour une désignation , signale Jean Severin Bouda tout en étant incapable de s’avancer sur une date où le projet de ZIM connaître son sort.

Nous travaillons à être vraiment prêts pour une désignation au plus tôt, mais la date pour une désignation officielle reste dans les mains du ministère et du ministre Fitzgibbon , ajoute-t-il.

Jean Severin Bouda voit mal comment le gouvernement du Québec pourrait refuser un tel projet dans le contexte économique actuel.

Compte tenu de tous les enjeux sociétaux auxquels nous faisons face, la transition énergétique, le plan pour une économie verte, la stratégie pour les minéraux critiques et stratégiques; lorsque nous prenons tous ces différents plans de développement du gouvernement du Québec, la zone d’innovation minière se trouve à être la pierre angulaire de tous ces grands chantiers que le Québec veut mettre de l’avant , estime-t-il.

Une implication importante du privé

Jean Severin Bouda souligne que le privé contribuera pour 70 % du projet et que déjà, la pérennité financière de ce projet est assurée pour les prochaines années.

Les compagnies Agnico Eagle, Iamgold, Mine Raglan, Newmont Éléonore, Rio Tinto, Blais Industries, Technosub, Solar-Impulse, Ressources Falco et la Fonderie Horne sont impliquées dans le projet.

La fonderie, propriété de Glencore, pourrait d’ailleurs participer de façon très importante à la ZIM dans les prochaines années.

Il est clair que l’Abitibi-Témiscamingue a un avantage et une mission à l’échelle du Québec et du Canada. La proximité de l’Abitibi-Témiscamingue avec le nord de l’Ontario, Sudbury, Timmins, donnerait à cette zone minière un rayonnement qui, je crois, pourrait dépasser largement le Québec , a soutenu le porte-parole de Glencore, Alexis Segal, devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie, lundi dernier.

Compte tenu du symbole que représente la Fonderie Horne pour Rouyn-Noranda, ç'aurait été dommage de monter un tel projet sans sa participation directe , renchérit Jean Severin Bouda, qui fait remarquer que l’entreprise est l’un des piliers de l’innovation dans la réutilisation et la revalorisation de matériaux électroniques.

Participation incertaine de Ressources Falco

Dans le cas de Ressources Falco, son implication dans le projet dépendra du sort que lui réservera le ministère de l’Environnement, alors que le projet est toujours en péril pour le moment. Jean Severin Bouda croit que la ZIM ira de l’avant avec ou sans Ressources Falco.

Ce projet minier serait un plus très important pour le développement et l’application des innovations qui seront mises en lumière dans la zone d’innovation minière, mais est-ce que c’est un frein en soi? Je dirais que non , indique Jean Severin Bouda.

L'organisme 48e Nord international, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Centre de services scolaire, le Centre local de développement, le Centre technologique des résidus industriels, la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, le Collectif territoire, le Fonds de Solidarité FTQ, Inno-Centre, Hydro-Québec, l’Institut de développement des produits et la Polytechnique de Montréal participent aussi tous au projet.