Science, robotique, couture, menuiserie et bricolage, les élèves de l’école du Trait-d’Union de Saint-Prosper ont l'embarras du choix dans leur local créatif. Depuis un an, ils sont plus d’une centaine à profiter de cet emplacement pour créer des projets qu’ils ont à cœur.

Plus d'une centaine d'élèves par semaine viennent faire un tour au local créatif de l'école du Trait-d'Union de Saint-Prosper en Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les jeunes sont appelés à se questionner, aller plus loin, l’enfant est fier , lance Mélanie Hébert, responsable du local créatif. L’éducatrice spécialisée guide tous les jeunes de la première à la sixième année lors de leur visite hebdomadaire avec leurs enseignants.

Sur place, les jeunes travaillent la créativité, la communication, la collaboration et la pensée critique, toutes des compétences bien visibles sous forme de pastilles à l’entrée du local créatif. Il y a comme des liens qui se créent, j’ai aussi bien des plus jeunes qui aident les plus vieux [que le contraire].

Mélanie Hébert est éducatrice spécialisée et responsable du local créatif de l'école du Trait-d'Union à Saint-Prosper. «Les enfants sont fiers [de leurs accomplissements] et moi je suis là pour les guider», explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les projets

On fait de tout au local créatif. Mathys Rancourt et Xavier Maheux ont conçu des hameçons avec une imprimante 3D. C’est nous qui créons ces objets de A à Z , explique ce dernier.

Du côté de la table de bricolage, Emmanuelle Gagnon, 8 ans, coud son oreiller, une création qui la rend bien fière. Tu peux prendre ton imagination et faire plein de trucs . Les jeunes ne manquent pas d’ambition.

Moi j’aimerais construire des fusées pour la NASA , lance fièrement Thomas Bureau, élève de 6e année, dans la section robotique.

Début de la liste Album photo de 7 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Emmanuelle Gagnon a 8 ans et elle fait déjà de la couture. Elle travaille sur son oreiller. Aller à l'image 1 Mathys Rancourt et Xavier Maheux reproduisent des rapalas avec une imprimante 3D. Aller à l'image 2 Une station textile dans le local créatif où les jeunes sont invités à créer un logo et en faire l'impression sur un t-shirt ou une tasse. Aller à l'image 3 Steffy Fournier et Flora Bédard, élèves de l'école du Trait-d'Union avec leur boîte aux lettres. «On distribue les lettres le jeudi.» Aller à l'image 4 Hubert Bilodeau et Félix-Antoine Dulac ont fait un jeu de poches. «Ma mère en voulait un», lance Hubert tout sourire. Aller à l'image 5 Un autre oreiller de créé au local créatif. Aller à l'image 6 Un jeune nous présente son projet de catapulte. 1 / de 7 Emmanuelle Gagnon a 8 ans et elle fait déjà de la couture. Elle travaille sur son oreiller. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 7 Emmanuelle Gagnon a 8 ans et elle fait déjà de la couture. Elle travaille sur son oreiller. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 2 de 7 Mathys Rancourt et Xavier Maheux reproduisent des rapalas avec une imprimante 3D. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 3 de 7 Une station textile dans le local créatif où les jeunes sont invités à créer un logo et en faire l'impression sur un t-shirt ou une tasse. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 4 de 7 Steffy Fournier et Flora Bédard, élèves de l'école du Trait-d'Union avec leur boîte aux lettres. «On distribue les lettres le jeudi.» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 5 de 7 Hubert Bilodeau et Félix-Antoine Dulac ont fait un jeu de poches. «Ma mère en voulait un», lance Hubert tout sourire. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 6 de 7 Un autre oreiller de créé au local créatif. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 7 de 7 Un jeune nous présente son projet de catapulte. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Fin de la liste Album photo de 7 éléments. Retour au début de la liste?

Mila Hébert, Steffy Fournier et Flora Bédard font des montages photos et vidéos devant le mur vert au fond du local. « Je pensais que c’était full difficile, j’ai persévéré pour y arriver », note Mila, élève de 5e année qui a aussi créé un kiosque sur l’histoire de l’école.

Zak Maheux et Charles Patry sont fiers de leur radeau. Les deux amis de la classe de 6e année pensent déjà à l’été. On a travaillé avec les perceuses, c’est solide, en espérant que ça flotte.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Le mur vert dans le fond du local créatif permet aux jeunes de faire des montages photos et vidéos. Aller à l'image 1 Un radeau avec des chaises de détente créé par Charles Patry et Zak Maheux, élèves de 6e année. Aller à l'image 2 La petite Mila a fait ses recherches sur l'histoire de son école. Elle présente le fruit de son travail. Aller à l'image 3 Des amis de 6e année ont peinturé le classeur de la station de robotique. Aller à l'image 4 Un jeune de 2e année travaille sur sa souffleuse à neige. Aller à l'image 5 On fait de tout au local créatif, même une fronde. 1 / de 6 Le mur vert dans le fond du local créatif permet aux jeunes de faire des montages photos et vidéos. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 Le mur vert dans le fond du local créatif permet aux jeunes de faire des montages photos et vidéos. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 2 de 6 Un radeau avec des chaises de détente créé par Charles Patry et Zak Maheux, élèves de 6e année. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 3 de 6 La petite Mila a fait ses recherches sur l'histoire de son école. Elle présente le fruit de son travail. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 4 de 6 Des amis de 6e année ont peinturé le classeur de la station de robotique. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 5 de 6 Un jeune de 2e année travaille sur sa souffleuse à neige. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 6 de 6 On fait de tout au local créatif, même une fronde. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

L’impact du projet

Le résultat, ce n’est pas vraiment ce qu’on regarde, c’est les démarches pour y arriver qui comptent , rappelle Mélanie Hébert. Les jeunes ont déjà reçu la visite du personnel de la municipalité, de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper et du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

« On voit des jeunes qui sont contents d'être là. Je peux avoir des jeunes avec des troubles du comportement. Ils arrivent ici, je n’en vis pratiquement jamais. » — Une citation de Mélanie Hébert, éducatrice spécialisée, École du Trait-d’Union de Saint-Prosper

Les enseignants sont aussi là pour les aider, que ce soit avec un marteau ou un ordinateur. Tout ça se traduit en classe aussi , constate Pierrick Poulin, enseignant de 6e année. Ils font des apprentissages importants. Les jeunes vont avoir une nouvelle paire de lunettes.

Pierrick Poulin, enseignant de 6e année à l'école du Trait-d'Union, aide un jeune avec son robot. C'est important pour lui de faire de chaque jeune, «un bon citoyen» dans la vie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le local sert aussi de projet pilote en douance pour le centre de services scolaire.

On a des élèves qui apprennent souvent plus rapidement que les autres, au lieu de les garder dans la même zone, on vient les stimuler autrement , explique Pierrick Poulin.

Ce dernier parle aussi du local créatif comme une motivation pour des élèves moins intéressés à l’école.