Propos sur Catherine Fournier : ça s’inscrit dans la culture du viol croit une professeure

Des propos tenus dans des radios privées de Rimouski et de Saguenay sur la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, qui a annoncé cette semaine être la victime d'Harold Lebel, ont des échos jusqu'en Estrie. Une professeure de l'Université de Sherbrooke (UdeS) estime que ces propos s'inscrivent dans la culture du viol.

En partant, prendre ta douche avant de te coucher... Si ça ne te tente pas, tu t'organises pour ne pas sentir bon , a dit mercredi l'animatrice Monika Bourgeois, de la radio privée CFYX de Rimouski. Cette dernière s'est ensuite excusée pour ces propos jeudi.

Mardi matin, l'animateur de la station 95,7 KYK à Saguenay, Simon Tremblay, a pour sa part dit : si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu'on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée, puis je l’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, puis qu’elle dit oui, ça se peut bien que je m’essaye. L'animateur a également présenté ses excuses à la suite de ces propos.

La professeure au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Geneviève Paquette, indique que ces croyances s'inscrivent dans la culture du viol.

La culture dans laquelle on baigne banalise les agressions sexuelles envers les femmes, les normalise et blâme et responsabilise les victimes au lieu des agresseurs , a-t-elle souligné à l'émission Vivement le retour.

La professeure, Geneviève Paquette (archives) Photo : collection: Geneviève Paquette

« Une agression sexuelle est un acte criminel, et la seule personne qui en est responsable est l'agresseur qui a posé les gestes. » — Une citation de Geneviève Paquette, professeure au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke

Elle ajoute que cette culture du viol envoie des messages aux femmes qu'elles sont à risque d'agression sexuelle et que si un jour elles sont victimes, ce sera de leur faute.

Selon cette professeure, autant les hommes que les femmes peuvent tenir des propos qui s'inscrivent dans la culture du viol, puisque tout le monde est socialisé dans cette culture.

« C'est ce qui fait parfois que les victimes elles-mêmes vont se dire : " mais comment ça, je n'ai pas fait ceci, cela ", et qu'elles vont se sentir coupables et vont se blâmer elles-mêmes. » — Une citation de Geneviève Paquette, professeure au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke

Geneviève Paquette a également tenu a souligner que le processus judiciaire par lequel Catherine Fournier est passée est très difficile . Elle précise aussi qu'il est normal de prendre du temps avant de dénoncer, d'autant plus que l'agresseur était connu dans le cas de Catherine Fournier.

Encore du travail d'éducation à faire, dit le CAVAC

Pour changer les choses, ça doit entre autres passer par l'éducation, stipule de son côté la coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement pour le Réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC), Karine Gagnon

Le Réseau des Cavac a aussi dénoncé les propos tenus par les animateurs radio. Karine Gagnon soutient qu'ils représenteraient ce qu'une partie de la population pense, à tort, en lien avec les victimes d'agressions sexuelles.

On constate qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là , observe Karine Gagnon, de passage au Téléjournal Estrie.

La coordonnatrice tient notamment à préciser qu'il soit normal qu'une victime fige lorsqu'elle subit une agression sexuelle et que ce phénomène est encore trop peu connu.

« C'est vraiment une réaction biologique dans le cerveau qui se produit, un automatisme qu'on va appeler la sidération psychique, qui fait en sorte que la personne va figer, c'est une façon de se protéger. C'est une façon de survivre. » — Une citation de Karine Gagnon, coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement pour le Réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels