La guerre en Ukraine entraîne un accroissement marqué des dépenses militaires mondiales

Les dépenses militaires mondiales ont atteint le niveau record de 2240 milliards de dollars. C’est une augmentation moyenne de 3,7 % par rapport à 2021 et de 19 % depuis 2013, selon les données que vient de publier le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Les dépenses militaires mondiales augmentent depuis maintenant huit années consécutives , explique Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme de recherche Dépenses militaires et production d’armement au SIPRI.

« En 2022, on a enregistré une hausse de 3,7 % malgré une inflation assez forte, ce qui veut dire que les gouvernements ont augmenté leurs dépenses militaires à un niveau au-dessus de l'inflation, dans certains cas. » — Une citation de Lucie Béraud-Sudreau, du SIPRI

C’est l’invasion de l’Ukraine qui explique l'accélération observée. Les augmentations les plus considérables ont eu lieu en Europe de l’Est, mais les États d’Europe centrale et occidentale ont, eux aussi, revu leur budget militaire à la hausse.

L'Europe est vraiment le moteur de cette tendance à la hausse, et c’est directement lié à la guerre en Ukraine, note Lucie Béraud-Sudreau. La Russie et l'Ukraine ont très fortement augmenté leurs dépenses, mais les autres pays d'Europe les ont augmentées aussi, pour moderniser leurs armées et prévenir une potentielle agression russe.

C’est l’Ukraine qui a le plus augmenté ses achats militaires entre 2021 et 2022, passant de 6 à 44 milliards de dollars, soit 34 % de son PIB, comparativement à 3,2 % en 2021.

La Pologne, la Finlande, la Lituanie, les Pays-Bas et la Suède font partie des pays qui ont le plus augmenté leurs dépenses.

Bruit de bottes en Asie de l’Est

En Asie de l'Est, les tensions politiques ont également entraîné une hausse des dépenses militaires.

L'Asie de l'Est est une région où il y a certaines tensions, d’une part autour de Taïwan, mais aussi avec les îles dans la mer de Chine du Sud, sur lesquelles plusieurs pays de la région ont des vues territoriales , souligne Lucie Béraud-Sudreau.

Dans cette région, la croissance économique est forte depuis plusieurs années, les dépenses militaires ont donc tendance à croître, elles aussi. On constate cependant des augmentations notables, au Japon et en Australie, en particulier.

« Il y a clairement l'idée d'être en mesure de faire face à la Chine ou, en tout cas, de dissuader la Chine en cas de crise. » — Une citation de Lucie Béraud-Sudreau, du SIPRI

La Chine, d'ailleurs, demeure le deuxième pays au monde en termes de dépenses militaires, y allouant environ 292 milliards de dollars en 2022. Ce montant est toutefois une estimation, puisque Pékin ne publie pas toutes les données sur ses dépenses militaires.

La Chine est cependant encore loin derrière les États-Unis, qui, avec 877 milliards de dollars en 2023, soit 40 % des dépenses mondiales, demeurent largement en tête. L’aide accordée à l’Ukraine cette année, soit 19,9 milliards de dollars, ne représente que 2,3 % des dépenses militaires américaines.

Les dépenses ont fortement augmenté en Arabie saoudite (16 % par rapport à l'année dernière), qui se place au cinquième rang mondial, selon les estimations du SIPRI.

Fait à noter, l'augmentation en termes réels des dépenses militaires mondiales en 2022 a été ralentie par l'inflation, qui a atteint des records dans de nombreux pays. Aux prix courants (sans tenir compte de l'inflation), le total mondial a augmenté de 6,5 % plutôt que de 3,7 %.

Aux États-Unis, par exemple, explique Lucie Béraud-Sudreau, la croissance des dépenses militaires entre 2021 et 2022 a été de 8,8 %, en valeur nominale (c'est-à-dire aux prix courants). L’inflation, elle, a été de 8,1 %. La croissance réelle a donc été de 0,7 %.

Cela apparaît comme une croissance assez faible, mais pour le budget américain, c’est quand même 8,8 % de croissance , ajoute la chercheuse.

« C'est pour ça que les résultats, notamment pour l'Europe, sont vraiment significatifs. Cette croissance est réelle pour beaucoup de pays, malgré des taux d'inflation qui sont assez forts. Cela montre bien à quel point les pays ont priorisé les dépenses de défense par rapport à d'autres dépenses publiques. » — Une citation de Lucie Béraud-Sudreau, du SIPRI

Une situation qui ne devrait pas changer en 2023, dans un contexte de conflictualité mondiale accrue.