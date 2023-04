Troisième lien : le maire de Lévis est estomaqué et sidéré

Le maire de Lévis se dit « estomaqué » et « sidéré » par le projet présenté par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, présenté jeudi matin. « Il n'y a eu aucun échange au préalable, aucune discussion et aucune occasion d'apporter des modifications », s'indigne Gilles Lehouillier.