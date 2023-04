100 ans sur la go! : Jack Kerouac sous toutes ses coutures à Espace Libre 

Le théâtre Espace Libre présentera à compter de vendredi Kerouac, 100 ans sur la go!, un événement sur trois week-ends célébrant la vie et l’œuvre de l’écrivain Jack Kerouac, l’un des pères de la Beat Generation, à l’occasion de son centième anniversaire de naissance. La création du Nouveau Théâtre expérimental (NTE) propose un parcours déambulatoire le jour et un cabaret-spectacle avec plus de 50 personnes invitées le soir.

Avec sa programmation tentaculaire, ce happening polymorphe et nomade – il sera présenté un peu partout au pays – est un véritable tour de force de la part de ses quatre directeurs artistiques, Jean-Marc Dalpé, Guillaume Martel LaSalle, Daniel Brière et Alexis Martin.

On avait envie de faire quelque chose de très festif, d’éclaté, de se lancer dans une aventure un peu différente où on mettrait en scène tout le théâtre , explique Daniel Brière au bout du fil, à quelques jours du début de l’événement. C’est devenu finalement un projet gigantesque.

Un atelier de traduction-imprimerie, une exposition et un cinéma immersif

Le parcours déambulatoire, volet diurne de l’événement, sera présenté les vendredis de 16 h à 19 h, ainsi que les samedis et dimanches de 14 h à 19 h. Le public est invité à se promener à son rythme entre les différentes pièces du théâtre Espace Libre, dont l’espace sera utilisé dans sa quasi-totalité.

Salomé Corbo et Jacques L’Heureux animeront un atelier de traduction-imprimerie qui invite le public à traduire les mots du célèbre écrivain et sa parlure distinctive, lui qui est né en 1922 aux États-Unis de deux parents québécois.

Les gens sont conviés à venir traduire Kerouac, à se réapproprier son écriture, parce que la plupart de ses écrits ont été traduits en France. L’idée est de terminer avec l’impression d’un livre d’art avec toutes les traductions communes , explique Daniel Brière.

Le deuxième étage d’Espace Libre sera transformé en salle de cinéma à 360 degrés, qui présentera en boucle 10 courts métrages de cinéastes de la francophonie canadienne, dont Carole-Ann Belzil-Normand, Jean-Sébastien Gauthier, Ania Jamila, Stéphane Oystryk ou encore Bruno Rouyère.

Tous les films sont rassemblés autour d’une histoire : le voyage que Jack Kerouac a fait avec sa mère très âgée, qu’il appelait Mémère, où ils ont traversé les États-Unis d’est en ouest en bus Greyhound. C’est un peu la traversée des États-Unis , résume le codirecteur artistique de l’événement.

Une exposition sur les grandes lignes de la vie de l’auteur de Sur la route (On the Road) sera également proposée au public de jour, une mise en bouche pour les néophytes de l’écrivain.

Une station de radio animée par Alexis Martin dans le sous-sol du théâtre

Autre élément du parcours de jour, à découvrir dans le sous-sol d’Espace Libre : une station de radio inventée de toutes pièces, la station CJAK (pour c’est Jack ), qu’on entendra en direct dans tout le théâtre. C’est Alexis Martin qui sera derrière le micro pour mener des entrevues avec différentes personnalités, et le musicien Jonathan Parant agira à titre de DJ.

On a un ministudio qui, en fait, est un bar dans le sous-sol. Les gens peuvent aller au bar et assister à la diffusion en direct, ou encore l’écouter en visitant l’expo ou en participant à l’atelier de traduction-imprimerie , résume Daniel Brière.

Les billets pour le parcours déambulatoire sont en vente sur le site d’Espace Libre  (Nouvelle fenêtre) . À noter que les enfants de moins de 14 ans peuvent y accéder gratuitement. Une cantine et un service de bar seront accessibles en tout temps.

Jack Kerouac en 1962 Photo : The Associated Press

Des soirées cabaret animées par Didier Lucien et Joanie Guérin

Les vendredis et samedis, à compter de 20 h, place à la fête avec un cabaret-spectacle animé par Didier Lucien et Joanie Guérin, avec plus de 50 personnalités invitées dont Coco Belliveau, Marie-Pierre Arthur, Jean-Paul Daoust, Evelyne de la Chenelière, Frannie Holder, Jérôme Minière, Ariane Moffatt, Webster et une tonne d’autres.

Ce sont des soirées très variées, très éclatées. On a un orchestre maison, des animateurs, une ambiance très feutrée, cabaret, un peu jazzy, explique Daniel Brière. Il y a une francophonie très variée, à la fois des chanteurs, des chanteuses, des musiciens et des musiciennes, des humoristes émergents, des acteurs et des actrices qui vont lire du Kerouac.

Plusieurs numéros inédits seront présentés au fil des soirées : lectures de textes, improvisation, prestations musicales, dont celle d’Ariane Moffatt qui a écrit une chanson spécialement pour l’occasion.

Fernard Seguin interviewe Jack Kerouac à l’émission «Le sel de la semaine» sur les ondes de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Il va y avoir des choses extraordinaires, résume Daniel Brière. On va même avoir droit à la fameuse entrevue que Fernand Seguin avait faite avec Jack Kerouac, à Radio-Canada. Ça va être repris par des acteurs qui vont la refaire sur scène.

Les billets pour le cabaret sont également en vente sur le site d’Espace Libre  (Nouvelle fenêtre) . On peut aussi y trouver l’horaire des artistes du cabaret  (Nouvelle fenêtre) , dont la programmation diffère selon la soirée.

À noter que le théâtre offre 50 % de réduction sur le parcours déambulatoire à l’achat d’un billet pour le cabaret. L’événement Kerouac, 100 ans sur la go! est présenté du 21 au 23 avril, du 28 au 30 avril, ainsi que du 5 au 7 mai.