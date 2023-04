Changement climatiques : Fredericton se traîne les pieds

L’an dernier, le gouvernement conservateur a publié le document Notre voie vers la décarbonisation et la résilience aux changements climatiques, qui est un plan d’action pour 2022-2027. Malgré tout, le ministère de l’Environnement ne disposera pas de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre de nouvelles mesures, ce que déplore le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage.

Le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, estime que le gouvernement conservateur se traîne les pieds lorsqu'il est question de changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

On a vu un ministre qui se dévie des questions, c’est le même budget que l’année dernière, donc il n’y a aucune innovation, aucune nouvelle argent , remarque-t-il.

Dans le même sens, l’an dernier, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, a relevé qu’il y avait 41 millions $ de surplus dans le Fonds en fiducie pour l’environnement. Ces fonds resteront inutilisés encore cette année, a confirmé le ministre Gary Crossman.

Pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent, de l’aveu même du ministre.

Un plan d’action qui avance au ralenti

Dans son plan d’action publié l’an dernier, le gouvernement avait annoncé qu’un organe consultatif d’experts nouvellement créé allait préparer un plan de mesures concrètes pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Ce plan doit être prêt pour 2025.

Or, au Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, le ministre Crossman a annoncé que cet organe consultatif d’experts n’existait pas encore.

Nous n'en sommes qu'au début de la définition de ce à quoi devrait ressembler le conseil consultatif , a reconnu le ministre Crossman.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, estime que pour le gouvernement conservateur, les changements climatiques ne sont pas une priorité. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Cette réponse a étonné la députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton. Je pensais qu’on allait avoir des gens sur ce comité, et des résultats bientôt, et qu’il y aura quelque chose dans le budget, mais non, on voit que ce n’est pas même créé en ce moment , déplore-t-elle.

Les députés de l'opposition ont souligné les nombreux enjeux auxquels font face les Néo-Brunswickois, qu’il s’agisse de l’adaptation aux conséquences des changements climatiques, comme l’érosion côtière, ou encore la réduction des gaz à effet de serre. Chaque fois, le ministre a répété que la province avait un bon plan.

C’est un gouvernement qui repousse ses actions, qu’il pourrait faire aujourd’hui, il les repousse à plus tard , soutient Gilles LePage.

Le ministre n’a pas vraiment répondu à beaucoup de mes questions, et je n’ai pas beaucoup confiance dans ses réponses , laisse tomber Megan Mitton.

Je pense que c’est vraiment inquiétant de voir que les émissions de pétrole augmentent dans notre province, et il faut faire plus pour adresser ça, ajoute-t-elle.

Peu de réponses à d'importantes questions

Contrairement aux autres ministres qui l’ont précédé au Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, le ministre Crossman a limité à l’extrême ses réponses, et a choisi de ne pas répondre à d’autres, sur la question des gaz de schiste, par exemple. Du début à la fin, à chacune des questions, le ministre s’est contenté de lire des réponses écrites.

Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman, a systématiquement lu des textes écrits en réponse aux questions de l'opposition. Photo : Radio-Canada

Selon moi, le ministre ne maîtrise pas l’ampleur du dossier, mais je pense qu’il n’est pas le seul, je me questionne à savoir est-ce que le gouvernement conservateur met l’emphase sur les changements climatiques , se demande Gilles LePage.

On ne sait pas ce que le ministre pense vraiment, et il refusait de répondre à des questions quand je lui demandais [...], j’aimerais entendre ses réponses, directement du ministre, parce qu’il est responsable pour un enjeu très important , dit Megan Mitton.

Les députés des deux partis d’opposition estiment que le déroulement des échanges sur l’environnement au Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires est loin d’avoir permis d’éclaircir plusieurs des points importants qui ont été soulevés.

Je sens qu’ils ont gaspillé mon temps, mais je vais continuer de faire ce que je peux pour demander des questions et avoir des réponses pour les gens du Nouveau-Brunswick , soutient Megan Mitton.

Contrairement à ses prédécesseurs au Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, le ministre Gary Crossman n'était pas disponible pour répondre aux questions des médias.