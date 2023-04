Un carrefour d’apprentissage à l’école Saint-Sauveur de Val-d’Or

Quelque 40 000 $ ont été investis dans ce projet qui a permis de réaménager le mobilier et la décoration du local et de le doter de plusieurs équipements technologiques.

Selon la directrice de l’école, Stéphanie Mailhot, la bibliothèque scolaire est devenue un véritable laboratoire pédagogique, mais aussi le pivot culturel de l’école. C’est un concept qui touche différents axes, comme la littérature et la culture , souligne-t-elle.

« C’est très flexible et ça permet d’accueillir autant des activités d’enseignement que des artistes, avec un volet technologique et de la robotique. C’est très vivant et riche, mais c’est quand même un local qui inspire la douceur et le calme. »