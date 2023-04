Jour de la Terre : pas de festivités au pont Saint-François tranche la Ville

C'est ce qu'ont confirmé Pascal Florant, co-coordonnateur de Solidarité populaire Estrie, qui chapeaute le rassemblement, et la Ville de Sherbrooke.

Un rassemblement est prévu cet après-midi dès 14 heures au parc Victoria de Sherbrooke pour souligner le Jour de la Terre. Par la suite, une marche est prévue jusqu'au pont Saint-François. Des activités y étaient d'ailleurs prévues.

Les organisateurs informés à la dernière minute

Or, l'autorisation d'investir le pont a été retirée à la dernière minute aux organisateurs pour des raisons de sécurité, selon la Ville.

Le trajet est maintenu et la Ville respecte le droit fondamental de manifester. Ce qui a été convenu avec l’organisateur est de déplacer les activités prévues sur le pont qui impliquaient l’installation de tables, kiosques et chaises à l'espace vert situé au coin Kennedy et Terrill afin d'assurer la sécurité des participants , indique la Ville dans une réponse écrite.

Les gens pourront toutefois circuler librement sur le pont , poursuit-on.

Contacté par Radio-Canada Estrie, le conseiller Raïs Kibonge trouve cette situation « dommage ». On aurait aimé qu'on soit plus accommodants à la Ville, surtout qu'il n'y a pas de travaux la fin de semaine. Mais, bien sûr, je comprends que c'est la sécurité des citoyens qui prime avant tout , lance-t-il.

Rappelons que le pont Saint-François est fermé à la circulation automobile depuis 7 février en raison des travaux de remblaiement et de la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches.

Début du rassemblement à 14 h

Le rassemblement, appelé « La Terre est en colère », aura d'abord lieu à 14 h au parc Victoria. C'est le Comité unitaire Estrien pour l'environnement qui est derrière l'événement.

Selon le co-coordonnateur de Solidarité populaire Estrie, Pascal Florant, environ 300 personnes sont attendues ce samedi.

Le coordonnateur à la mobilisation de Solidarité populaire Estrie, Pascal Florant, demande aux décideurs de prendre des mesures pour le climat (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Pascal Florant soutient que les principales préoccupations du comité sont en lien avec le dernier rapport du GIEC . D'ici 2030, il faut baisser de 43 % nos gaz à effet de serre, si on ne veut pas augmenter nos degrés de 1,5 °C , stipule-t-il.

« Il y a des raisons de s'inquiéter et justement les experts nous le disent et le répètent, donc c'est pour ça un peu qu'on est inquiets. Je crois que les gens sont prêts à faire des efforts individuels, mais là il faut mettre aussi de la pression sur nos gouvernements pour qu'on ait des solutions collectives. » — Une citation de Pascal Florant, co-coordonnateur de Solidarité populaire Estrie

Ça prend des actions systémiques pour aider la population à mettre leur petit grain de sel , ajoute Pascal Florant.

Vers 17 h, il sera également possible de visionner le film Une fois que tu sais à la Maison du cinéma, qui sera suivi d'une discussion.

Par ailleurs, le transport en commun sera aussi offert gratuitement toute la journée du 22 avril, indique la Société de transport de Sherbrooke (STS), à l'occasion du Jour de la Terre.