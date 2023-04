L’animateur Simon Tremblay s’excuse pour ses propos déplacés sur Catherine Fournier

Il a pris la parole en début d'émission vers 11 h jeudi. Il a ainsi reconnu qu’il avait tenus des propos offensants.

Je commande des tas de sujets depuis plus de 15 ans maintenant. D'habitude, je suis quelqu'un de respectueux, rigoureux. Dans mes propos, ça m'est rarement arrivé de commettre des erreurs comme celle que j'ai commise cette semaine, mais c'est humain, dans le feu de l'action, d'en commettre. Mes paroles ont été déplacées. Encore une fois, je suis désolé. Je réalise pleinement que ces propos là étaient blessants , s'est-il expliqué.

Il soutient aussi s'être personnellement excusé auprès de Catherine Fournier, des excuses qu’elle a ensuite acceptées.

Mardi dernier, l’ordonnance de non-publication concernant l'identité de la victime de l’ex-député de Rimouski Harold LeBel a été levée. Il a alors été dévoilé qu'il s’agissait de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et ex-députée péquiste, qui a voulu prendre la parole publiquement suite aux événements.

Des mesures disciplinaires

La station a fait part sur sa page Facebook que des mesures disciplinaires allaient être prises à l’interne. De son côté, Cogeco Média, qui détient la station, a condamné ses propos.

Simon Tremblay, animateur de la station KYK à Saguenay, a émis des propos déplacés mardi dernier dans le dossier Catherine Fournier. L’animateur reconnaît qu’il manquait de rigueur, de recul et d’information au moment de faire ses commentaires. Cogeco Média condamne ses propos , peut-on lire sur la page du 95,7 KYK sur sa page Facebook.

Ce type de commentaires n’a absolument pas sa place sur les ondes. Simon Tremblay a présenté des excuses personnellement à Catherine Fournier, qu’elle a acceptées. Il a également pris la parole à 11 h 00 en ondes et fait des excuses publiques. Les mesures disciplinaires prises demeureront de régie interne , ajoute l'entreprise.

Des propos déplacés

C'est lors de l'émission de mardi que les propos dénoncés ont été tenus.

Je me considère un petit peu plus beau qu’Harold LeBel. [...] Si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu'on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée, puis je l’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, puis qu’elle dit oui, ça se peut bien que je m’essaye. Si elle dit non, on arrête, mais ça se peut bien que je m’essaye , a lancé Simon Tremblay sur les ondes de 95,7 KYK mardi.

Qu'est-ce qu’elle faisait-là? [...] Imagine le party. Il vient de se séparer avec sa femme, puis sa plus belle collègue arrive dans son lit, alors qu’il a une face de cul de singe , a-t-il renchéri.

Catherine Fournier avait ensuite dénoncé ces propos, ainsi que ceux de l’animatrice Monika Bourgeois de CFYX à Rimouski, sur sa page Instagram.

On tolère encore ce genre de propos sur nos ondes, en 2023? , a-t-elle écrit.

De son côté, l'animatrice de CFYX Monika Bourgeois s'est aussi excusée sur les ondes. Mercredi, elle avait questionné les actions posées par la victime d'Harold LeBel, le soir de son agression, allant même jusqu'à dire qu'elle n'aurait pas du prendre sa douche pour ne pas sentir bon afin de repousser son agresseur.

Plusieurs plaintes au CCNR

Sur son site web, le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) dit avoir reçu un grand nombre de plaintes très similaires , ce qui affecte les capacités techniques du système de traitement des plaintes.

Ainsi, l'organisme d’autoréglementation n'acceptera plus de plaintes concernant les propos tenus par Simon Tremblay sur les ondes du 95,7 KYK.

Le CALACS du Saguenay dénonce les propos

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) du Saguenay, un organisme communautaire dont le but est de venir en aide aux femmes victimes de violence sexuelles, a dénoncé les propos de l'animateur.

Selon l'intervenante de la Maison ISA, Christine Audet, l'éducation et la sensibilisation doivent être plus présents dans toutes les sphères de la société, pour faire cesser les préjugés à l'endroit des victimes.

Ça fait plus de 40 ans que les CALACS militent contre la violence sexuelle, contre les préjugés et la problématique de la des agressions à caractère sexuel. C'est une problématique qui est sociale, donc tout le monde a un rôle à jouer. Des préjugés, il y en a dans toutes les sphères de la société, que ce soit auprès d'animateurs de radio, des policiers, d'infirmières [...]. Même les victimes ont intégré également les préjugés, donc une des premières choses à faire, c'est d'aller s'informer sur la problématique des agressions à caractère sexuel , a fait valoir Christine Audet.

