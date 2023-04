6300 tonnes de textiles à la poubelle chaque année au Bas-Saint-Laurent

Ce sont les friperies qui ont commencé à tirer la sonnette d’alarme en 2021 , explique la chargée de projet chez Co-ÉCo, Sarah Tavernier. Certaines croulaient sous le textile reçu et éprouvaient des difficultés à les gérer de par leurs mauvaises conditions , souligne-t-elle.

Parmi les matières dont elle se départit, la population envoie 1250 tonnes de matière textile dans les friperies du territoire, 1200 tonnes vers les centres de tri et 300 vers les écocentres. Or, les centres de tri et les écocentres ne traitent pas les textiles.

Résultat : les écocentres et centres de tri reçoivent à eux seuls 1500 tonnes de textiles annuellement qui sont à leur tour envoyés directement aux différents lieux d’enfouissement technique de la région, faute de débouchés.

Environ 300 tonnes de textiles sont récupérées par les écocentres annuellement, malgré eux. Photo : Gracieuseté de Sarah Tavernier

Ainsi, considérant que d’autres industries peuvent aussi rejeter du textile, l’étude estime qu’environ 6300 tonnes de textiles sont forcées de prendre le chemin du dépotoir chaque année dans notre région. Considérant qu'un t-shirt pèse 140 grammes, on jette ainsi à la poubelle l'équivalent d'environ 45 millions de t-shirts par année.

Pour en arriver à ces conclusions, la chargée de projet Sarah Tavernier a sillonné les friperies, les écocentres, les centres de tri et les lieux d’enfouissement techniques de la région de juin à septembre 2022 pour se renseigner sur la quantité de vêtements et de textiles de maison que les Bas-Laurentiens rejettent annuellement.

Sarah Tavernier est coordonnatrice du projet Portrait des textiles postconsommation des citoyens du Bas-Saint-Laurent 2022. Photo : Gracieuseté de Sarah Tavernier

La MRC de Rivière-du-Loup a ainsi fait parvenir en 2021 une demande de financement à Recyc-Québec pour mandater Co-Éco et la SADC du Kamouraska pour la réalisation d’une étude. Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent ont accepté de dégager des fonds pour le projet.

Le 11 avril dernier, le Portrait des textiles postconsommation des citoyens du Bas-Saint-Laurent 2022 est dévoilé.

Les coûts annuels de l'enfouissement sont énormes pour les MRC , souligne le préfet de La Mitis, Bruno Paradis. De mémoire, c'est 183 $ la tonne au niveau de l'enfouissement. On peut avoir des pailles en carton et des gobelets réutilisables, mais si on continue à acheter du linge, à être dans la surconsommation, ça ne changera rien, croit-il.

Il indique évaluer la possibilité d'avoir un service de dépôt textile sur le territoire de sa MRC .

Les différents acteurs impliqués dans la réception de textiles : 38 friperies;

2 dépôts textiles;

*16 écocentres;

*3 centres de tri;

4 lieux d’enfouissement technique *Les écocentres et les centres de tri reçoivent des textiles malgré eux, puisqu'ils ne traitent pas ces matières.

À partir de ses recherches à l'été 2022, Sarah Tavernier a pu confirmer le constat des friperies : un grand nombre de textiles rejetés par les citoyens sont de mauvaise qualité et peu de débouchés existent pour les valoriser lors de leur fin de vie.

Lors de ses visites dans les 21 friperies ciblées dans le cadre de l'étude, elle remarque que le tiers des dons reçus sont de mauvaise qualité. Or, pour les friperies qui font seulement de la revente, ça leur faisait un tri supplémentaire. C’est aussi une partie de déchets qu’il fallait se départir et elles n’avaient pas vraiment de solution , commente la chargée de projet.

L'étude évalue que lorsque les friperies reçoivent des dons, 50 % servent à la revente en magasin, 20 % sont transférés à des courtiers exportateurs ou des dépôts textiles, qui eux, transporteront les vêtements et tissus ailleurs dans la région ou vers Montréal. Enfin, seulement 5 % des vêtements ou textiles de maison invendus seront valorisés en fabriquant des guenilles ou en étant surcyclés.

Changer ses habitudes

Sarah Tavernier lance un message aux citoyens pour les sensibiliser aux impacts environnementaux de leurs habitudes de consommation. La meilleure des solutions, c’est vraiment de faire attention à sa consommation parce que finalement, c’est le déchet qu’on ne produira pas , fait valoir l’autrice de l’étude.

Ici, les quatre R deviennent primordiaux pour éviter l'enfouissement : recycler, réparer, réutiliser, mais surtout, réduire la consommation.

On aura beau trouver des débouchés pour notre textile, pour le transformer en autre chose, mais en ce moment, c’est la deuxième industrie la plus polluante au monde au niveau du réchauffement climatique , renchérit Sarah Charland-Faucher, responsable de la campagne Repensons notre mo(n)de au Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES).

Sarah Charland-Faucher est la coordonnatrice du Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

C’est très dur de résister aux bras prix , avoue-t-elle. Mais on ne devrait pas être si content de voir d’aussi bas prix. Ça veut dire une pression incroyable sur la nature. On a besoin de pétrole, de coton, d’eau, de pesticides et de teinture pour faire ces produits-là.

« Il faut développer un esprit critique pour être capable de se désintoxiquer de cette surconsommation de vêtements. » — Une citation de Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice du CIBLES

Environ 1250 tonnes de textiles sont récupérées annuellement par les 38 friperies de la région. Photo : Gracieuseté de Sarah Tavernier

C’est une industrie partout dans le monde qui emploie des travailleurs très peu payés , rappelle-t-elle. Cette dernière recommande plutôt d’acheter des vêtements durables et fabriqués de manière éthique.

Au Canada, les grandes chaînes de vêtements sont autorisées à condamner leurs invendus neufs à l’enfouissement, souligne Mme Charland-Faucher.

Une fois en fin de vie, le vêtement peut être réparé ou donné à un proche ou à une friperie, conseille enfin Sarah Tavernier de Co-Éco. Elle ajoute qu’il peut être réutilisé comme guenille, notamment.

Selon le rapport, 1/3 des dons reçus en friperie sont en mauvaise condition. Photo : Gracieuseté de Sarah Tavernier

Valorise-t-on le textile en fin de vie?

Le rapport constate l'absence de façons de donner une seconde vie au textile au Bas-Saint-Laurent.

Pour les friperies qui effectuent une valorisation des textiles, elles font appel à des entreprises pour confectionner des guenilles à partir des textiles de coton. Toutefois, ce débouché demande aux friperies un investissement en temps et en argent supplémentaire. Le travail en friperie se fait majoritairement par des bénévoles , souligne l'étude.

Mais selon Sarah Tavernier, des solutions de valorisation du textile existent au Québec, bien qu'elles soient peu nombreuses et manquent souvent de soutien financier. Il existe des défibreuses qui vont séparer les fibres des textiles, il y a des déchiqueteuses, d’autres procédés, par exemple, de faire grignoter le textile par des champignons pour en faire une autre matière , décrit-elle. Des entreprises, comme les couturières volantes en Matanie, recyclent le jean pour en faire des sacs.

Grâce au portrait, elle envoie un message clair aux municipalités et aux MRC du Bas-Saint-Laurent qu’un problème subsiste, mais qu’il existe des solutions innovantes. En fait, c’est pour ça qu’on a fait des caractérisations sur les textiles. Quels types de textiles on a? Si on sait qu’on a du coton, on va pouvoir peut-être développer un projet là-dedans. Ce portrait apporte justement tous les éléments pour ça , conclut Sarah Tavernier.

Co-Éco espère qu'une table de concertation sur le textile au Bas-Saint-Laurent sera mise sur pied afin d'arrimer les solutions avec les réalités de chacune des MRC .