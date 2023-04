Cette question, Ray Duguay l’entend souvent. En partie parce qu’il en fait le thème de ses publications sur les réseaux sociaux.

Il y a environ six ans, l’enseignant au programme Usinage de matériaux au CCNB de Bathurst voyait un déclin dans le nombre de ses étudiants. N’étant pas un utilisateur des réseaux sociaux à cette époque, il s’y est inscrit pour faire la promotion de son métier.

Mettre le métier de machiniste sur la carte, le mandat d'un professeur du CCNB

Après Facebook, Instagram et TikTok, les publications font maintenant partie de son quotidien et de celui de ses étudiants.

Je commence souvent mes [publications] avec : ça fait quoi un machiniste? Souvent je vais au restaurant, je vais aller n'importe où et là je me fais dire : "heille, ça fait quoi un machiniste?!" , lance-t-il en riant.

« Ça capte l'attention des jeunes, des fois on capte même l'attention des plus vieux, leurs parents, qui disent : ''ça serait intéressant, as-tu pensé à aller prendre ce cours-là?'' » — Une citation de Ray Duguay

Ainsi, Ray Duguay demande à ses étudiants de prendre régulièrement des photos de leurs projets pour montrer leur savoir-faire.

De cette façon-là, ça va faire la promotion. Ça motive les jeunes à leurs produits qui sont en train de faire, ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire de quoi de bien aussi.

Les étudiants développent de vastes connaissances dans l’industrie manufacturière et peuvent travailler dans plusieurs domaines, tels que l'aérospatial, le ferroviaire, le maritime et le forestier.

Une visibilité internationale

Rakotono Menjanahary est originaire de Madagascar. Il a vu les publications de Ray Duguay et est entré en contact avec lui pour avoir plus d’informations sur le programme Usinage de matériaux. Il a ensuite décidé de venir au Canada pour étudier ce programme au CCNB de Bathurst.

Rakotono Menjanahary est étudiant en première année au programme Usinage de matériaux au campus de Bathurst du CCNB. Photo : Gracieuseté - Ray Duguay

Je savais rien au début! [...] Ray m’a tout appris, il était là pour moi, à chaque fois que j’avais des questions, il était là à me répondre , lance l’étudiant de première année.

C’est une bonne chose qu’il fait de la promotion parce que le métier de machiniste, c'est une bonne job et c’est un métier qui est en demande en ce moment dans l’industrie , dit Rakotono Menjanahary.

Noah Allain, de Neguac, est aussi un étudiant en première année du programme. À la fin de ses études secondaires, il évaluait les possibilités. Les publications de Ray Duguay ont piqué sa curiosité.

J'ai aussi vu quelques posts à Ray sur Facebook, à cause que mon ami prenait le cours et me montrait, et ça m’a intéressé, je pouvais voir ce que les autres avaient fait dans les années passées , explique-t-il.

Noah Allain est étudiant en première année au programme Usinage de matériaux au campus de Bathurst du CCNB. Photo : Gracieuseté - Ray Duguay

Noah Allain aime le fait que Ray Duguay fait découvrir toutes les facettes de ce métier, toutes les possibilités, qui sont diverses. Il croit que sans avoir vu ces publications, il serait peut-être passé à côté d’une belle occasion.

C’est plaisant au boutte parce que même les projets que moi j’ai fait, nos travaux, mettre des photos sur Facebook et il y a plein de monde qui laisse plein de beaux commentaires, c’est comme encourageant , dit-il.

Opération séduction

Selon Ray Duguay, la demande pour des machinistes est très forte et les entreprises s’arrachent les employés, dès la fin de leurs études.

C’est en train de se voler l’un l’autre. On est dans une situation que les compagnies sont rendues à voler un employé ailleurs pour lui donner un, deux, trois, quatre, cinq dollars de l’heure de plus, tu vas venir travailler chez nous, ou je te fournis une voiture, ou je te fournis ci, c’est la folie!

Une compétition pour montrer son savoir-faire

Les étudiants de Ray Duguay auront l’occasion de participer à la compétition provinciale postsecondaire de Compétences Canada Nouveau-Brunswick au campus de Bathurst vendredi.

Une dizaine d’épreuves sont prévues dans différentes catégories, telles que soudage, carrosserie, usinage, charpenterie, briquetage, etc.

Les champions de chaque discipline représenteront le Nouveau-Brunswick aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à Winnipeg en mai.

Les curieux sont les bienvenus. D’ailleurs, plus de 600 élèves de différentes écoles de la province assisteront à l’événement pour voir les spécialistes à l'œuvre. Ils pourront même essayer de manœuvrer certaines machines et en apprendre davantage sur le programme Usinage de matériaux.

D’après le reportage d’Anne-Marie Parenteau