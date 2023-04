Reconnaissance prestigieuse pour la psychologue scolaire sudburoise, Alex-Andrée Madore

Remis par la division ontarienne de l’Association internationale de la dyslexie, il s’agit d’une importante reconnaissance des contributions notables de Mme Madore auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage ainsi que de ses interventions en littératie , note le communiqué de presse émis par le Conseil scolaire catholique Nouvelon.

Ce prix [...] reconnaît les gens qui connaissent le rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé "Le droit de lire" et qui [...] s'engagent activement à promouvoir la sensibilisation et la compréhension de la littératie structurée dans leur milieu scolaire , précise Mme Madore.

Alex-Andrée Madore travaille également en tant que psychologue clinicienne chez Child Psychology North. Photo : Photo fournie par le Conseil scolaire catholique Nouvelon

Une initiative cruciale, selon elle, qui rappelle quelques statistiques notables : en Ontario, seulement 34 % des élèves atteignent les exigences minimales en lecture . Ainsi, 66 % des élèves obtiennent des résultats sous la moyenne, ce qui a un effet indéniable sur la réussite scolaire, explique Mme Madore.

Car, outre la réussite scolaire, elle avance que les compétences en lecture sont également associées à la santé sociale, émotionnelle, financière et physique.

« Les troubles d'apprentissage ou les difficultés en lecture et en écriture peuvent mener à des troubles dépressifs, de l'anxiété et qui auront un impact pour la vie sur ces enfants-là. » — Une citation de Alex-Andrée Madore, psychologue au Conseil scolaire catholique Nouvelon

Ainsi, il est impératif d'aider les parents et le personnel enseignant à mieux connaître les pratiques pédagogiques efficaces à privilégier afin de donner à chaque enfant les meilleures chances possibles dans la vie , croit-elle.

Diffuser un savoir scientifique

Il est critique de pourvoir un enseignement à partir de ressources créées sur des bases scientifiques probantes, en tenant compte des dernières recherches en littératie , soutient Mme Madore. Elle précise que son entrée dans le système scolaire à titre de psychologue l’a confortée dans sa volonté d'aider les parents et les enseignants à comprendre la science qui sous-tend la lecture .

C’est ainsi que pour appuyer le personnel enseignant, elle a collaboré avec l’orthophoniste Michèle Minor-Corriveau dans l’élaboration d’une trousse d’apprentissage de l’alphabet, AlphaGraphe, et de webinaires afin de permettre au personnel enseignant d'intégrer les techniques les plus bénéfiques pour placer l'élève au cœur de sa réussite .

Toutefois, Mme Madore avoue être mue par une citation de la commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, Patricia DeGuire, qu’elle cite : le pouvoir découle des savoirs, mais seulement lorsqu’ils sont partagés .

C’est ainsi dans ce but avoué et affirmé qu’elle choisit de partager ses connaissances dans le domaine au plus grand nombre, et ce, gratuitement.

À preuve : ses vidéos mises en ligne sur sa chaîne YouTube et sur le réseau social Tik Tok qui lui permettent de présenter des concepts plus complexes de manière plus conviviale , dit-elle. De courtes capsules qui visent avant tout à venir en aide aux apprentis lecteurs et aux scripteurs en herbe , dit-elle.

Avec les informations d’Éric Robitaille