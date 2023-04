La SQ confirme l’identité du pêcheur de Cap-des-Rosiers disparu

Le corps de l'homme de 68 ans a été officiellement identifié par le Groupe d’enquête des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la province. Il a été retrouvé le 21 mars dernier à la plage de West Point, au nord-ouest de l'archipel. L'enquête a été prise en charge par la GRC de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les procédures d'identification ont été « longues », affirme la SQ par voie de communiqué.

Avant que le corps policier ne soit avisé de sa disparition, Jacques Dunn était parti pêcher le mollusque sur les berges du secteur Cap-des-Rosiers à Gaspé le 30 décembre dernier.

L'opération de recherche s'est étalée sur une semaine et avait mobilisé policiers, pompiers, plongeurs et bénévoles.

Selon la fille du défunt, Isabelle Dunn, l'homme a été retrouvé dans la glace, ce qui a pu permettre au corps d'être préservé et à la famille de l'identifier. « On commence à voir un peu de soleil et de ciel bleu dans le cauchemar qu’on vit », avait-elle déclaré au moment où les policiers lui demandaient d'identifier leur père en mars dernier.