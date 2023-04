Violences sexuelles : les clauses d’amnistie vouées à être révisées « à la pièce »

Le cabinet reconnaît que pour la ministre, il est clair que les clauses d'amnistie dans les cas de violences à caractère sexuel n'ont pas leur place et doivent être retirées des conventions collectives . Néanmoins, la ministre ne compte pas changer de stratégie pour y arriver, comme le demandait une vingtaine d'associations étudiantes.

Quant au réseau collégial, le cabinet de la ministre confirme que la question sera abordée pendant les négociations du secteur public en cours. La ministre invite les établissements [d'enseignement supérieur] à agir rapidement .

La secrétaire générale à la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), Radia Sentissi, est très déçue de ce que la ministre campe sur ses positions.

Tout comme les autres signataires de la lettre publiée ce matin, elle aurait souhaité que Pascale Déry intervienne personnellement afin d'éviter que les changements ne se fassent à la pièce dans le cadre de négociations syndicales. Nous considérons qu'il est un peu injuste de faire reposer la responsabilité de la résolution du problème sur les épaules des syndicats. Leur responsabilité est de défendre les intérêts de leurs membres, ils ne peuvent se substituer au législateur.

« On pensait avoir une oreille attentive de la part de cette nouvelle ministre. On réalise de plus en plus que ce n'est pas le cas. »