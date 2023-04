Les croisièristes s’attendent à près d’1 million de visiteurs en Atlantique cette saison

L’Association des croisières de l’Atlantique canadien anticipe en effet une année record, avec plus de 600 navires de croisières dans les ports de l’est du pays et environ 950 000 visiteurs en 2023.

La saison des croisières commence officiellement le 21 avril avec l’arrivée au port de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, du Viking Octantis, qui peut transporter plus de 600 personnes. Elle se poursuit jusqu'au début du mois de novembre.

Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, s'attend à la plus grosse saison de croisières jamais enregistrée dans son port. Photo : CBC / Lindsay Bird / Lindsay Bird

Le nombre de navires et de passagers attendus cette année est sans précédent, et il démontre la force et la résilience de l’industrie de la croisière au Canada atlantique , a déclaré jeudi dans un communiqué la directrice générale de l’Association des croisières de l’atlantique canadien, Sarah Rumley.

L’association perçoit aussi positivement qu’au moins une douzaine de bateaux de croisière sont censés faire leur premier voyage dans la région au cours des prochains mois.

L’année 2022 a marqué le retour des bateaux de croisières en Atlantique, après une interruption de deux ans causée par la pandémie. Un total de 622 811 passagers ont alors visité l’Atlantique à bord d’un des 474 navires de croisières qui s’y sont arrêtés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le navire de croisière Nieuw Statendam, le 30 août 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / Christa Boaz

Le port de la plus grande ville de l’Atlantique, Halifax, a accueilli 234 000 passagers à bord de 148 navires de croisières, dont 17 qui en étaient à leur première visite, en 2022. À la conclusion de la saison, en novembre dernier, l’autorité portuaire prévoyait 180 navires pour 2023.

Il y en a finalement 191 de prévus, qui doivent amener quelque 325 000 visiteurs dans la capitale néo-écossaise cette année. Norwegian Dawn sera le premier, samedi, dans le port d’Halifax.

Le port de Sydney, au Cap-Breton, anticipe 112 navires de croisière et plus de 200 000 visiteurs cette année. La saison commencera par l’arrivée, le 25 avril, du Zaandam.

Le port de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, attend la visite de 36 navires de croisière, du Norwegian Dawn le 24 avril au Spirit of Discovery le 16 octobre. C'est un retour à l'activité qui prévalait avant la pandémie, puisqu'en 2019, ce port avait accueilli 38 navires de croisière.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les responsables du port de Charlottetown disaient en février avoir 91 bateaux de croisière à l’horaire pour 2023. On s’attendait à accueillir plus de 150 000 passagers et quelque 63 000 membres d’équipage.

Deux des plus gros navires arriveront en deuxième moitié de saison : le Norwegian Joy, un paquebot de 333 mètres de long, doit amener 5625 personnes à Charlottetown le 9 septembre. Transportant quelque 6000 personnes, le MSC Meraviglia sera dans ce port le 1er octobre.

Avant la pandémie, l’apport économique des croisières dans les quatre provinces de l’est du pays était estimé à 347 millions de dollars et à plus de 2000 emplois.