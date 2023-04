Le Vieux-Hull accueille un nouveau festival gratuit au mois de mai

Des activités musicales et familiales : c’est la recette proposée par Saucette en Showssettes, nouveau rendez-vous festif, gratuit et grand public en Outaouais. Du 25 au 28 mai, le festival prendra ses quartiers dans le Vieux-Hull, dans le secteur piétonnier de la rue Laval. Pierre Kwenders, Hubert Lenoir, Ari Cui Cui ou encore Michel Pagliaro font partie de la programmation annoncée.

En plus des concerts et de sessions de DJ, les festivaliers pourront faire valoir leur talent de chanteurs lors d’un karaoké en plein-air et assister à un spectacle de drag animé par Petula Claque.

La dernière journée s’adressera particulièrement aux familles. Outre la présence de la chanteuse pour enfants Ariane Gauthier alias Ari Cui Cui, jeux gonflables, initiation à l’escrime et maquillage seront offerts.

Concocté par deux habitués des rendez-vous festifs dans la région, Isabel Thériault, copriétaire du Bistro CoqLicorne et directrice du centre des arts de la scène L’Avant-première et Phil Roy, copropriétaire du Minotaure, Saucette en Showssettes est organisé en partenariat avec notamment Tourisme Outaouais, la ville de Gatineau et Vision Centre-Ville.